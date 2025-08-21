Kristin Davis recuerda la cena que compartió con Matthew Perry: “Era un amor”

Kristin Davis, reconocida por su papel como Charlotte York en Sex and the City, recordó un encuentro con Matthew Perry a finales de los años noventa, cuando el actor era parte del elenco de la serie Friends.

La actriz relató la experiencia en el episodio del 18 de agosto de su pódcast Are You a Charlotte?, donde narró cómo un amigo abogado organizó una cena en la que coincidió con Perry. “Fue en una casa. Era una cena. Fue muy discreto”, explicó.

Durante la velada, Davis destacó la energía positiva del actor. “Se sienta a mi lado y me habla de lo emocionado que está, de lo felices que están en el set de Friends. Yo pensé: ‘¡Guau, está tan feliz!’”, comentó.

En ese entonces, Davis había participado en Melrose Place (1995-1996) y estaba próxima a iniciar su trabajo en Sex and the City. Recordó que el ambiente en aquella producción no era sencillo. “No era el lugar más feliz en cierto modo. Todos tenían la sensación de que los iban a despedir o algo así. Era competitivo y estresante”, señaló.

La actriz también habló sobre una fiesta posterior en la que estuvo presente la marihuana, sustancia con la que decidió no involucrarse. “La marihuana y yo somos una combinación muy mala. Lo descubrí antes de estar sobria”, expresó. “No bebía ni consumía drogas, así que nunca fui popular, ¿sabes? Pensaba: ‘Espero poder seguir teniendo éxito sin hacer todo esto’. Y en los 90 no estaba claro si se podía lograr”.

La anécdota de Davis cobra relevancia tras la muerte de Matthew Perry en octubre de 2023, a los 54 años, cuando fue hallado sin vida en un jacuzzi en su residencia en Los Ángeles. La causa de su fallecimiento fue atribuida a los efectos agudos de la ketamina.

Las investigaciones posteriores derivaron en cargos legales contra cinco personas relacionadas con la sobredosis accidental. Hasta ahora, todos se han declarado culpables y están a la espera de sentencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!