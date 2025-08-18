Meryl Streep y el actor que mejor la besó: conoce aquí su nombre

La actriz también reconoció que no quería que el rodaje terminara por el sutil trato que le dio su coprotagonista

Meryl Streep habló recientemente sobre uno de los momentos más recordados de su carrera. La actriz estadounidense, con más de 70 películas en su trayectoria, reveló el nombre del galán que tiene muchísimos años en la industria cinematográfica.

El actor que mejor la besó fue su compañero en Memorias de África (1985)

Robert Redford fue el actor que mejor la besó en pantalla. Ambos compartieron roles en Memorias de África (1985), filme basado en el libro de la escritora danesa Karen Blixen. La producción, dirigida por Sydney Pollack, se convirtió en un éxito internacional y obtuvo siete premios Oscar en 1986, incluyendo mejor película y mejor director.

“Cuando llegamos a la quinta toma, yo ya estaba enamorada y creo que eso se percibe en la película”, comentó Streep en una entrevista citada por el medio británico Express. Una de las escenas que más recordó fue aquella en la que Redford le lava el cabello. Sobre ese momento explicó: “Hemos visto tantas escenas de personas haciendo el amor, pero no una escena con ese amor y esa delicadeza”.

Un romance con fecha de caducidad

La actriz también reconoció que no quería que el rodaje terminara. “Yo deseaba que no acabase a pesar de que estaba rodeada de hipopótamos”, relató. Además, defendió la actuación de su compañero frente a quienes la criticaron: “Fue sutil y perfecta”.

Memorias de África no solo destacó en los Oscar, también fue reconocida en los Globos de Oro y los premios Bafta, acumulando más de veinte galardones internacionales. Para Streep, la experiencia junto a Redford sigue siendo uno de los recuerdos más significativos de su carrera en el cine.

