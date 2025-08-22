El bolón representa a Ecuador en octavos del Mundial de Ibai: así puedes votar

El bolón de verde representa con orgullo a Ecuador y compite contra el desayuno chapín de Guatemala

El bolón de verde, el desayuno tradicional de Ecuador que compite en el Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos.

Uno de los desayunos más queridos del Ecuador ha llegado a una competencia global: el bolón de verde se está jugando el pase a cuartos de final en el Mundial de los Desayunos, una iniciativa del popular streamer español Ibai Llanos que enfrenta a 16 países con sus platos típicos de la mañana.

La dinámica es sencilla pero poderosa: los usuarios votan por su desayuno favorito a través de las plataformas sociales de Ibai (Instagram, YouTube y TikTok) y el plato con más “me gusta” pasa a la siguiente ronda.

Este viernes 22 de agosto, el creador de contenido anunció el enfrentamiento entre Ecuador y Guatemala, una batalla gastronómica que ha encendido el orgullo latino en redes.

Te invitamos a leer | Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: guía para votar por el país

Marcas y medios ecuatorianos se unen al apoyo por el bolón

La fiebre por el bolón ha cruzado fronteras digitales, y distintas marcas y medios de comunicación del país no se han quedado atrás. Empresas y personalidades han dejado sus mensajes de apoyo en el video de Ibai Llanos, demostrando que la gastronomía ecuatoriana se defiende con orgullo.

Por supuesto, nosotros también dejamos nuestra muestra de apoyo. "¡Ecuador presente! 🇪🇨💛💙❤️ Los desayunos ecuatorianos se respetan y mucho más el bolón", comentó Diario EXPRESO. Mientras que EXTRA publicó con su estilo único: "Primero Dios, luego el bolón y después hablamos 😏🇪🇨".

RELACIONADAS Juanes y cómo afrontó la pérdida de su hermana en coma

Ecuador defiende su sabor con el bolón: una delicia hecha de plátano verde, queso y chicharrón. CANVA

Ecuador lidera, por ahora, en Instagram con el 62% de los votos

En Instagram, el bolón está imparable. Hasta la tarde de este viernes, Ecuador lideraba con el 62% de los votos, dejando atrás al desayuno guatemalteco, que suma el 38%.

Este apoyo refleja el amor que los ecuatorianos sienten por su cocina y, en especial, por este plato que une a la Costa, Sierra y Amazonía: una bola contundente hecha de verde majado, rellena de queso, chicharrón o ambos, sazonada con mantequilla y secretos familiares que se pasan de generación en generación.

Pero en YouTube vamos perdiendo

Aunque el panorama en Instagram es alentador, en YouTube la historia es diferente. Según los últimos datos, Ecuador solo ha alcanzado 5.700 votos, mientras que Guatemala va adelante con 7.500.

Por eso, los fans del bolón están haciendo un llamado urgente: Los ecuatorianos también deben votar en YouTube. Cada plataforma cuenta, y si queremos ver al bolón en los cuartos de final, el apoyo debe ser masivo y parejo.

En TikTok hay confusión, pero el bolón sigue en la pelea

La votación en TikTok ha causado algo de frustración entre los fans ecuatorianos. Mientras que el comentario para votar por Guatemala aparece fácilmente, muchos usuarios aseguran que no logran encontrar el comentario para apoyar al bolón. Esta situación ha generado molestia, ya que se percibe como una desventaja en la dinámica.

Sin embargo, el comentario de Ecuador sí está publicado, solo que se encuentra más abajo, entre los miles de comentarios que ya acumula la publicación del enfrentamiento. Pese a la confusión, los votos siguen llegando: hasta el momento, Ecuador suma 210 mil votos, mientras que Guatemala lidera con 231 mil. La diferencia no es insalvable, pero hace falta más apoyo.

@ibaillanos ECUADOR vs GUATEMALA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

El bolón, más que un desayuno: un emblema de identidad ecuatoriana

Este plato no es solo comida: es historia, es sabor y es cultura. Desde un desayuno rápido en la esquina del barrio hasta una receta gourmet en restaurantes, el bolón de verde es una insignia de la gastronomía ecuatoriana.

Con esta competencia, Ecuador no solo busca ganar un torneo digital, sino mostrar al mundo lo rico, variado y potente que es su desayuno nacional.

¿Cómo votar por Ecuador?

Instagram: Entra al perfil de Ibai Llanos y dale “Me gusta” al comentario de Ecuador en el video del enfrentamiento.

YouTube: Busca el video Ecuador vs. Guatemala en el canal de Ibai y apoya con tu “like” el comentario de Ecuador.

TikTok: Si encuentras el comentario por Ecuador, ¡dale like de inmediato! Y si no está, comenta pidiendo su publicación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!