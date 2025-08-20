Ecuador en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos: guía para votar por el país

El streamer enciende las redes con su nueva “Copa del Mundo” gastronómica y los latinos ya están votando por su favorito

El famoso streamer Ibai Llanos lanzó el Mundial de los Desayunos y ya es un fenómeno en redes.

El streamer español Ibai Llanos lo volvió a hacer. Esta vez no se trata de fútbol ni de streamings épicos, sino de una competencia mundial de comida, hablamos del desayuno. Bajo el nombre de “El Mundial de los Desayunos”, el popular creador de contenido puso a pelear los platos matutinos más icónicos de 16 países, y entre ellos, Ecuador dice presente.

La dinámica, que arrancó el lunes 18 de agosto de 2025, ya está generando miles de reacciones en Instagram, TikTok y Twitch. Ibai, que suma más de 12 millones de seguidores, anunció este torneo con un video cargado de humor, donde explicó que el sorteo fue “totalmente amañado”, pero con buenas intenciones: divertir y hacer que la gente defienda con orgullo su desayuno.

¿Qué es el Mundial de los Desayunos?

Se trata de una competencia online estilo Copa del Mundo, donde cada país que fue emparejado al azar se enfrentará en duelos directos. Para avanzar a la siguiente ronda, el desayuno de cada país debe ganar una votación pública en los comentarios de los videos.

¿Cómo se vota? Ibai publica dos comentarios en cada video del enfrentamiento. El que reciba más “me gusta” será el país que pase a la siguiente etapa. Así de simple.

Así quedaron los cruces de octavos de final

Perú vs México

Argentina vs Reino Unido

Colombia vs Costa Rica

Estados Unidos vs Bolivia

España vs Francia

Ecuador vs Guatemala

Japón vs Chile

Venezuela vs República Dominicana

Los primeros duelos (México vs. Perú y Colombia vs. Costa Rica) ya están publicados y los seguidores comenzaron a votar con todo. El contenido muestra los platos típicos de cada país, desde tamales hasta arepas, pasando por ceviches, frutas tropicales, panecillos y más.

Ecuador compite con sabor y tradición

Ecuador entró al torneo para demostrar que su desayuno no tiene nada que envidiarle a nadie. Con platos que combinan lo tradicional y lo sabroso (como el bolón, el tigrillo o la guayusa), los fans ya están organizándose en redes para apoyar con fuerza.

Para apoyar a Ecuador en el Mundial de los Desayunos, los usuarios deben entrar a las cuentas oficiales de Ibai Llanos, buscar el video del enfrentamiento contra Guatemala, y darle “me gusta” al comentario que representa a Ecuador.

¿Dónde seguir la competencia?

La Copa del Mundo de los desayunos se está viviendo en tiempo real en las redes de Ibai Llanos:

Instagram

TikTok

Twitch

Allí se publicarán los duelos, los resultados y, por supuesto, los platos de cada país. Además, los usuarios están comentando, compartiendo y defendiendo sus desayunos favoritos.

