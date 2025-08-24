Donald Trump amenaza con desplegar la Guardia Nacional en Baltimore

El presidente de Estados Unidos dice que su objetivo es luchar contra la delincuencia pero también contra la inmigración

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes 22 de agosto que enviaría tropas de la Guardia Nacional a Chicago y Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo 24 de agosto de 2025 con desplegar la Guardia Nacional en otro bastión demócrata, la ciudad de Baltimore, Maryland, luego de haberlo hecho en Washington, con el fin, según dijo, de ampliar su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración.

La última diatriba en línea del republicano sobre una ciudad “fuera de control y plagada de delincuencia” ha suscitado la ira de numerosos dirigentes demócratas, incluido el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Este mes, Trump desplegó la Guardia Nacional en las calles de Washington DC, en una demostración de fuerza que, de acuerdo al presidente, equivale a una toma de control federal de la policía del Capitolio de Estados Unidos.

En junio, ya había ordenado el envío de casi 5.000 soldados a Los Ángeles, en principio para sofocar las protestas contra las redadas antiinmigración.

La medida había desencadenado una feroz oposición del gobernador de California, Gavin Newsom, considerado como un posible candidato presidencial demócrata para 2028.

Guardia Nacional en Chicago y Nueva York, el plan de Trump

Medios estadounidenses han informado que el gobierno federal también tiene entre sus planes un despliegue sin precedentes de miles de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande del país.

Washington protesta con carteles y pegatinas la "toma hostil" de Trump Leer más

Trump dijo el viernes 22 de agosto que Chicago y Nueva York, importantes ciudades lideradas por los demócratas, recibirían tropas de la Guardia Nacional como ya lo ha hecho Washington.

"Vamos a hacer nuestras ciudades muy, muy seguras", declaró a periodistas en la Casa Blanca. "Creo que Chicago será la próxima y luego ayudaremos con Nueva York".

El Pentágono no lo ha confirmado, pero el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ambos demócratas, rechazaron rotundamente la idea.

"Donald Trump y los republicanos MAGA (Make America Great Again) intentan presentar a su partido como un partido de 'ley y orden'", publicó Pritzker en X.

"Está lejos de la realidad", apuntó, y señaló que en 2024 Chicago registró 573 homicidios, 8 % menos que el año anterior.

Donald Trump and MAGA Republicans are trying to paint their party as one of “law and order.”



That couldn't be further from the truth. https://t.co/miRFGu9KTN — JB Pritzker (@JBPritzker) August 23, 2025

El posible despliegue en Chicago seguiría un patrón similar al controvertido operativo de Trump en junio en Los Ángeles, donde envió a 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 marines en servicio activo pese a las objeciones estatales, según fuentes no identificadas citadas por CNN.

También complementaría la ofensiva del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que apunta a migrantes indocumentados.

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí