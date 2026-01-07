¿Castillo será sancionado por sus expresiones en la Asamblea? Córdova presentó queja

El asambleísta correísta Comps Córdova presentó una queja contra el oficialista Andrés Castillo, por sus expresiones en el Pleno.

El correísmo busca que el Legislativo sancione al asambleísta oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), Andrés Castillo, por las expresiones que emitió en el Pleno, el martes, en contra del legislador de la revolución Ciudadana (RC), Comps Córdova, durante el primer debate del informe sobre el proyecto de Ley de Repetición.

Córdova dijo este miércoles 7 de enero de 2026 que presentó una queja administrativa formal en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra de Castillo por las supuestas "expresiones, ofensiva a un asambleísta. Puede hablar lo que sea, pero no denigrar la honra de las personas o decir que no está preparado", manifestó el asambleísta de Sucumbíos.

La queja se generó porque durante el debate, Castillo manifestó: "cuando estás dale y dale y dale al burro, el burro se curte y ya no te obedece nunca. Yo dije hoy día no voy a hablar porque no vale darles a día seguido, no vale. Pero como hay que darles otra vez y ya se curten, hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle de esto, porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de esto".

Cuando el asambleísta oficialista de Pichincha trataba de hablar de la Constitución y de cómo deben actuar los empleados públicos, la bancada del correísmo protestó y Castillo detuvo su intervención. Enseguida, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, pidió que intervenga la Escolta Legislativa y suspendió la sesión para evitar enfrentamientos.

Córdova habla de "retaliación" del Gobierno de Daniel Noboa

Para Córdova, las expresiones de Castillo "son retaliaciones" del régimen ante los procesos de fiscalización de los recursos por los casos Chevron Texaco y OCP. "El Gobierno buscaba con la Ley de repetición justificar los pagos (a las empresas) cuando ese dinero puede servir para que se cumplan con los derechos de las comunidades indígenas y campesinas", aseguró.

El asambleísta de la RC dijo que su queja debe ser conocida por Olsen y busca que se sancione a Castillo por una falta administrativa grave. "Tiene 3 días para ver si la acoge o pide que se la complete. Le corresponde al CAL, ellos tienen la decisión de darle dignidad a la Asamblea, de frenar los abusos, cuando un asambleísta no cumple su función, que es venir a legislar", añadió.

¿Cuál es la sanción que podría enfrentar Castillo?

El artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como faltas administrativas graves a las "agresiones de palabra a otro u otra asambleísta, funcionarias o funcionarios, servidoras o servidores parlamentarios dentro o fuera del recinto parlamentario, sin perjuicio de la acción legal ante los órganos jurisdiccionales a la que haya lugar".

Córdova considera que Castillo incurrió en esa falta y espera que se lo sancione con la suspensión de un mes sin remuneración. "Al menos debería haber eso, más allá de pedir disculpas. Esto no podemos normalizar que un asambleísta denigre a otra persona", manifestó al recordar que la denuncia en contra del oficialista "representa a todas las personas que han sido injuriadas, a las que ha faltado el respeto, no podemos vivir e circos ni en shows, esta Asamblea debe darle todo el respeto".

Las expresiones de Castillo también generaron el rechazo de otros coidearios de Córdova, quienes han respaldado el pedido de sanción.

