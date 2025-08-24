Jhonatan Narváez, subcampeón en Alemania: Así lo consiguió

El ciclista del UAE Emirates logró ayer la segunda plaza en el Lidl Deutschland Tour. Ahora apunta al Mundial de Ciclismo.

Jhonatan Narváez peleó hasta el último kilómetro en Alemania. El ciclista ecuatoriano del UAE Emirates logró el segundo lugar del Deutschland Tour, luego de una cuarta y última etapa marcada por la velocidad, los ataques estratégicos y una caída que lo apartó del primer puesto.

El oriundo de Sucumbíos y corredor del UAE Emirates ejecutó este domingo 24 de agosto de 2025 una estrategia de resistencia con el objetivo de desbancar al noruego Soren Wærenskjold (Uno-X Mobility).

Fue tan reñida la última fracción de la ronda alemana, desarrollada entre Halle y Magdeburgo, sobre 163.7 kilómetros, que, sumadas las bonificaciones intermedias, llegaron a estar igualados en el primer lugar de la clasificación general.

Sin embargo, a falta de cinco kilómetros para terminar, se vio involucrado en una caída que lo hizo descolgarse del pelotón principal, donde estaba Wærenskjold, y no pudo mantener la pelea por el primer lugar.

“El Tour en Alemania ha llegado a su fin, y Jhonatan ha sido recompensado por su victoria de etapa y una semana de competición consistente”, publicó en sus redes sociales el elenco de los Emiratos Árabes.

Y agregó que “Jhony, tras sufrir una caída en la cuarta etapa, no pudo luchar por la victoria el último día, pero llegó sano y salvo a meta para llevarse el segundo lugar de la clasificación general”.

Una vez que recibió los reconocimientos por el segundo lugar, el actual bicampeón nacional de ruta analizó la competencia. “A lo largo de la carrera tuvimos momentos importantes que los supimos aprovechar; me voy contento con el segundo lugar, aunque no conforme”.

La victoria en la segunda etapa del Lidl Deutschland Tour significó para el ecuatoriano la cuarta de la temporada. CORTESÍA

Triunfos de la temporada

La victoria en la segunda etapa del Lidl Deutschland Tour significó para el ecuatoriano la cuarta de la temporada. La primera fue en el Tour Down Under de enero, en Australia, donde ganó la quinta etapa y fue además campeón de la general; y en febrero, cuando venció en el campeonato nacional de ruta.

Ahora Narváez pone la mirada en el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se desarrollará del 21 al 28 de septiembre de 2025 en Ruanda, donde espera seguir consolidando su temporada de debut con el UAE Emirates.

A esas victorias hay que añadirle que colaboró como gregario para que Tadej Pogacar, líder del UAE Emirates, conquiste su cuarta corona en el Tour de Francia.

Vuelta a España

Por otro lado, los ciclistas ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López se han tomado en serio la libertad que sus equipos, Movistar Team y el XDS Astana, respectivamente, les han dado en esta edición de la Vuelta a España, que inició el pasado sábado 23 de agosto de 2025.

Tanto que, en el transcurso de la segunda etapa, disputada este domingo 24 de agosto de 2025, López finalizó en la undécima casilla y Cepeda en la 22 de una jornada desarrollada entre Alba y Limone Piemonte, sobre 159.5 kilómetros.

En la clasificación general, el nacido en Ibarra está a tan solo doce segundos del ganador de la etapa y ahora nuevo líder, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma). En tanto que, el ciclista del Movistar Team se ubica en el puesto 19.

