Temblor en Ecuador
Ecuador registra un segundo temblor este domingo 24 de agosto.Instituto Geofísico

Temblor hoy en Ecuador: Un segundo sismo se registró este domingo 24 de agosto

Un segundo sismo, de magnitud 3.8, se registró este domingo 24 de agosto de 2025. Horas antes hubo uno en Alausí, Chimborazo

El Instituto Geofísico del Ecuador informó que a las 11:53:23 de este domingo 24 de agosto se produjo un nuevo sismo de magnitud 3.8 localizado a 14.23 km de Naranjito, provincia de Guayas, con una profundidad de 31 km.

Otro temblor en Alausí, horas antes

Aunque el temblor fue de menor intensidad que el registrado en la mañana cerca de Alausí, Chimborazo, varios ciudadanos reportaron haberlo sentido. Usuarios en redes sociales, antes de que el Instituto Geofísico reportara el suceso, comentaron que sintieron un temblor , y algunos expresaron sorpresa por la repetición de eventos sísmicos en el país en el mismo día.

Varios ciudadanos reportaron en la red social X haber percibido este segundo temblor:

  • @eduazul86 (William): “Acá en Guayaquil, mi esposa sintió”
  • @Andre3marco (Marco): comentarios de parodia sobre lo leve que fue
  • @yesenia_nicky (nn): “Leve en norte de Gquil”

Internautas coincidieron en que el movimiento fue breve y ligero, aunque suficiente para notar cómo se movían muebles o ventanas en sus hogares.

En Ecuador los sismos son frecuentes. La nación se encuentra situada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ambos lados de este océano y donde se produce el 85 % de la actividad sísmica mundial, producto de la interacción entre distintas placas tectónicas.

