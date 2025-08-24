Don Day cuestiona a la TV porque considera que ofrece más de lo mismo

Olvida que él también ha sido parte de la fórmula repetida. Ha estado en varios reality shows

Durante la pandemia y también después de ella, los artistas fueron quienes peor la pasaron: sin trabajo, sin apoyo real. Poco a poco, la producción nacional comienza a reactivarse en canales como Ecuavisa y TC, pero no sin controversia. Muchos no están de acuerdo con que influencers sin formación actoral ocupen espacios que, por trayectoria, les corresponderían a actores profesionales.

Emilio Pinargote en cama por fractura en uno de sus tobillos Leer más

Diego Álvarez, mejor conocido como Don Day, no se quedó callado... como de costumbre. “Esto está como El Chavo: lo mismo con diferente nombre”

Desata la tormenta...

Con esa frase, el chico reality desató la tormenta. A través de redes sociales, arremetió contra las nuevas producciones ecuatorianas, exigiendo renovación y criticando que “los mismos de siempre” estén detrás de los libretos. “Estamos en 2025. Que llegue una nueva persona que haga libretos de verdad, no los mismos de Vivos, El Combo Amarillo, La Panadería, El Cholito...”, dijo.

¿Será que sangra por la herida... porque esta vez no lo convocaron? Es cierto: la pantalla chica nacional necesita aire fresco, pero eso no significa dar espacio al resentimiento ni boicotear nuevas oportunidades para el gremio actoral.

(Te invitamos a leer: Andrea del Boca: La actriz puede ir a prisión por telenovela que nunca se emitió)

También él es más de lo mismo

Don Day olvida que él también ha sido parte de la fórmula repetida. Ha participado en varios reality shows, como Soy el mejor, Desafío a la fama (que ganó), y El Poder del Amor en Turquía, donde conoció a su actual pareja, Elizabeth Cader.

Además se hizo conocido tras ganar el reality Escuela de Famosos en Ecuavisa. Luego fue parte de varios programas del Canal del Cerro: El Combo Amarillo, La Trinity, Sharon, La Hechicera... y más recientemente, Compañía 593.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!