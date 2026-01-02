Expreso
La imagen muestra un paisaje rural cubierto de nieve y edificios agrícolas en el Reino Unido durante una importante ola de frío a inicios de 2026.EFE

Alerta naranja en el Reino Unido por una ola de frío ártico y nieve extrema

Mientras el país se prepara para una semana gélida, las autoridades sanitarias piden proteger a los grupos vulnerables

El Reino Unido abraza una ola de frío y nieve en el comienzo del año 2026, con el anuncio este viernes de alerta amarilla y naranja por la Agencia Oficial de Meteorología (MET) en varias zonas del país por nieve y hielo, sobre todo en Escocia.

En la vertiente occidental del país podrían verse hasta cuarenta centímetros de nieve, alertó hoy la Agencia de Meteorología Británica, mientras que en Inglaterra o Gales, llegarían a los cinco centímetros.

Una ola de frío del Ártico cubrirá durante el fin de semana el Reino Unido, prolongándose a lo largo de la siguiente semana, dejando temperaturas muy por debajo de la media, con alta probabilidad de heladas y nieve en todo el país.

Peligros invernales

La MET anunció para la jornada de hoy y mañana sábado alerta naranja, rebajándola a amarilla para el domingo día 4 enero.

“Parece que esta ola de frío podría durar hasta bien entrada la semana que viene y los peligros invernales continuarán, con probabilidad de más avisos”, dijo el meteorólogo jefe, Neil Armstrong, advirtiendo de la importancia de mantenerse al día y planificar.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también ha emitido alerta sanitaria naranja para Inglaterra hasta el próximo 6 de enero.

“Con la llegada del frío, es fundamental estar atentos a amigos, familiares y vecinos más vulnerables. Las temperaturas pronosticadas pueden tener un grave impacto en la salud de algunas personas (...) especialmente en mayores de 65 años y con afecciones preexistentes.”, advirtió el organismo.

