Alerta naranja en el Reino Unido por una ola de frío ártico y nieve extrema

Mientras el país se prepara para una semana gélida, las autoridades sanitarias piden proteger a los grupos vulnerables

La imagen muestra un paisaje rural cubierto de nieve y edificios agrícolas en el Reino Unido durante una importante ola de frío a inicios de 2026.

El Reino Unido abraza una ola de frío y nieve en el comienzo del año 2026, con el anuncio este viernes de alerta amarilla y naranja por la Agencia Oficial de Meteorología (MET) en varias zonas del país por nieve y hielo, sobre todo en Escocia.

RELACIONADAS Mamdani asume Nueva York con el reto de hacer realidad su agenda progresista

En la vertiente occidental del país podrían verse hasta cuarenta centímetros de nieve, alertó hoy la Agencia de Meteorología Británica, mientras que en Inglaterra o Gales, llegarían a los cinco centímetros.

Una ola de frío del Ártico cubrirá durante el fin de semana el Reino Unido, prolongándose a lo largo de la siguiente semana, dejando temperaturas muy por debajo de la media, con alta probabilidad de heladas y nieve en todo el país.

VIDEO | El Reino Unido activa la alerta naranja por una intensa ola de frío y nieve. pic.twitter.com/qVvUE7G3jo — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 2, 2026

Peligros invernales

La MET anunció para la jornada de hoy y mañana sábado alerta naranja, rebajándola a amarilla para el domingo día 4 enero.

Incendio en bar en estación suiza de esquí causa decenas de muertos Leer más

“Parece que esta ola de frío podría durar hasta bien entrada la semana que viene y los peligros invernales continuarán, con probabilidad de más avisos”, dijo el meteorólogo jefe, Neil Armstrong, advirtiendo de la importancia de mantenerse al día y planificar.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) también ha emitido alerta sanitaria naranja para Inglaterra hasta el próximo 6 de enero.

“Con la llegada del frío, es fundamental estar atentos a amigos, familiares y vecinos más vulnerables. Las temperaturas pronosticadas pueden tener un grave impacto en la salud de algunas personas (...) especialmente en mayores de 65 años y con afecciones preexistentes.”, advirtió el organismo.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!