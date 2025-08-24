Andrea del Boca: La actriz puede ir a prisión por telenovela que nunca se emitió

La intérprete argentina enfrenta juicio por presunto fraude. Puede ir a la cárcel por tres años y medio

Andrea del Boca, la recordada Pinina de Papá Corazón, enfrenta un juicio por presunto fraude. La fiscal federal Fabiana León solicitó una pena de tres años y medio de prisión para la actriz ante el Tribunal Oral Federal N.º 7. La causa investiga el destino de fondos estatales asignados a la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca se completó.

La fiscal considera a la reconocida intérprete argentina “partícipe necesaria” de un posible fraude contra la administración pública. La acusación se basa en la supuesta implementación de un esquema de financiamiento irregular a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que habría beneficiado a la productora de Del Boca, A+A Group.

Sin embargo, no es la primera vez que Andrea está en boca de todos. Desde muy pequeña, se acostumbró al éxito: con apenas cuatro años ya era conocida por Andrea Celeste (1979), donde compartió pantalla con Ana María Picchio y Raúl Taibo.

Desde niña estuvo en el ojo público

Su vida profesional siempre estuvo rodeada de luces, cámaras… y titulares. Protagonizó romances mediáticos, disputas familiares y escándalos judiciales que la mantuvieron bajo el ojo público.

En 2019, su hija Anna Chiara denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual y corrupción de menores. Aunque el caso terminó con una falta de mérito para el acusado, volvió a colocar a la familia en el centro de la tormenta.

El gran salto con Papá Corazón

Andrea del Boca tiene 59 años. Dio su gran salto en 1973 con Papá Corazón. Su familia entera giraba en torno a su carrera: era hija de Nicolás del Boca, director de la mayoría de las producciones que protagonizó; su hermana se encargaba del vestuario, y su cuñado escribía los guiones.

Estelarizó éxitos como Señorita Andrea y Estrellita mía; en los noventa fue figura en telenovelas icónicas como Celeste, Antonella y Perla Negra; y en los 2000 volvió a brillar en El sodero de mi vida. Andrea logró mantenerse vigente durante más de cuatro décadas, y su rostro era tan popular en Argentina como en Europa.

En 1982, durante la grabación de Los cien días de Ana, se enamoró de su coprotagonista, el galán José Luis Rodríguez Silvestre. Lo que empezó como un romance de ficción pasó rápidamente a la vida real. Fue su primera relación pública... y también su primer gran escándalo: Andrea todavía era menor de edad, él estaba casado y su esposa, embarazada. Tras cinco años juntos, la relación terminó cuando ella descubrió una infidelidad.

Más tarde, mantuvo un romance con el director de cine Raúl de la Torre, 27 años mayor y ex de Graciela Borges. A diferencia del drama anterior, esta relación terminó sin escándalos ni titulares.

Una telenovela polémica

Con el paso del tiempo, Andrea del Boca buscó un nuevo rol dentro del medio artístico. Se acercó al kirchnerismo y se convirtió en productora. De esa etapa surgió Mamá Corazón, una telenovela grabada en 2015 que ella misma protagonizó y produjo, pero que nunca vio la luz.

En 2016, fue denunciada por Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción, por el uso de fondos públicos en una ficción que jamás se emitió.

La actriz enfrenta un proceso judicial que podría ponerle un punto final a una carrera marcada tanto por el éxito como por la polémica.

