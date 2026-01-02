Fiscal apunta a bengalas como causa del incendio de un bar en Suiza

Bengalas en botellas de champán provocaron el fuego rápido en Crans-Montana. Identifican a 119 heridos, 80 en estado crítico

Ciudadanos rinden homenaje a las víctimas del incendio de Nochevieja en la estación de esquí suiza de Crans Montana.

El incendio que arrasó en Año Nuevo un bar de la lujosa estación de esquí de Crans-Montana fue probablemente provocado por bengalas encendidas dentro del local, afirmaron este viernes, 2 de enero de 2026, las autoridades suizas, que trabajan para identificar a los 40 fallecidos.

"Todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo. Eso produjo un incendio rápido, muy rápido y generalizado", declaró la fiscal del cantón suizo de Valais, Béatrice Pilloud, durante una conferencia de prensa.

Mientras las autoridades llevan adelante el proceso de identificación de las víctimas, numerosas familias siguen sin noticias de sus seres queridos.

En redes sociales circulan decenas de publicaciones con fotos, descripciones de ropa y llamados desesperados para obtener cualquier pista sobre su paradero.

"Hemos intentado contactar con nuestros amigos. Hemos puesto muchas fotos, en Instagram, Facebook, en todas las redes sociales posibles para intentar encontrarlos", dijo Eléonore, de 17 años.

"Pero nada, ninguna respuesta, hemos llamado a los padres, nada, ni siquiera los padres saben nada", continuó.

Seis italianos desaparecidos y trece hospitalizados tras el incendio de Suiza.



Francia va a acoger en sus hospitales a 8 heridos más.



El balance provisional habla de cuarenta muertos y 115 heridos.https://t.co/PRqIESsqo6 pic.twitter.com/2uoCbuc9KC — EFE Noticias (@EFEnoticias) January 2, 2026

Béatrice Pilloud indicó que se han movilizado importantes medios "para identificar a las víctimas y devolver sus cuerpos a las familias lo antes posible".

"Este trabajo puede llevar varios días", indicó por su parte el jefe de la policía cantonal, Frédéric Gisler.

Además de las víctimas mortales, las autoridades contabilizan 119 heridos, de los cuales unos 50 han sido o serán trasladados a centros especializados en grandes quemados de otros países suizos, indicó Mathias Reynard, presidente del gobierno del cantón de Valais.

Al menos 80 están en situación crítica, añadió.

El incendio se declaró hacia la 01:30 (00:30 GMT) del jueves 1 de enero en el bar Le Constellation de Crans-Montana, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes, que estaban celebrando el Año Nuevo.

Se desconoce cuántas personas había en este bar de dos niveles, uno de ellos subterráneo, con una capacidad de al menos 300 personas, según su sitio web.

"Atmósfera pesada"

En las calles y los cafés abiertos del centro de Crans-Montana el viernes la tragedia estaba en todas las conversaciones.

"La atmósfera es pesada", explicó a la AFP Dejan Bajic, un turista de 56 años de Ginebra que viene a esta estación de esquí desde 1974. "Es como un pequeño pueblo, todos conocemos a alguien que conoce a alguien afectado".

En la calle, frente al bar, varias personas vinieron a depositar flores.

Los testimonios que hablaron a distintos medios coinciden sobre la posible causa del siniestro, unas bengalas fijadas a botellas que tocaron el techo y provocaron el incendio. Según los testigos, era algo habitual en el establecimiento.

El fuego provocó "un incendio generalizado que causó una o varias explosiones" en el bar, según las autoridades cantonales, que descartaron enseguida la hipótesis de un atentado. La investigación sigue en curso.

Las autoridades interrogaron a los gerentes del bar, una pareja de franceses, pero "por el momento, no se ha establecido ninguna responsabilidad penal", indicó la fiscal de Valais.

Pese al fuego, los muros de los edificios adyacentes al bar no tenían rastros negros el viernes. Incluso el rótulo del bar parecía intacto, igual que la estructura de madera de la terraza, señal de que el incendio se concentró sobre todo en el sótano.

Los testigos describieron escenas de horror con personas intentando romper las ventanas para escapar, mientras otras, cubiertas de quemaduras, se precipitaban a la calle.

Un vídeo en las redes sociales muestra el inicio del incendio del techo, con un joven que intenta apagar el fuego con un gran paño blanco. A su lado, otros jóvenes graban la escena, pero continúan bailando.

El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, anunció que las banderas ondearán a media asta durante cinco días tras esta "tragedia de proporciones aterradoras y sin precedentes".

Extranjeros entre las víctimas

Las autoridades creen que hay muchos extranjeros entre las víctimas, pero aún no han facilitado ningún dato sobre su identidad.

Entre los heridos que han podido ser identificados figuran 71 suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués, detalló el viernes la policía.

En el centro de congresos de Crans-Montana se ha instalado una célula de crisis para recibir y orientar a las familias.

