'El Mayo' Zambada se declarará culpable: estos son los tres pedidos que haría

La audiencia del narcotraficante será en un tribunal federal de Nueva York, en Estados Unidos

En esta aeronave fue trasladado a Estados Unidos el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, en julio del 2024.

Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico y cofundador del Cartel de Sinaloa, se declarará culpable formalmente ante un tribunal federal de Nueva York (Estados Unidos).

Lo hará este lunes 25 de agosto de 2025 después de que la Fiscalía anunciara semanas atrás que renuncia a pedir la pena de muerte para el ‘capo’ mexicano de la droga.

Pese a que Zambada enfrenta 17 cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas después de más de medio siglo dedicado a actividades criminales, el Ministerio Público optó por no pedir la pena capital para el acusado.

Más allá del previsible acuerdo de culpabilidad de este lunes, acreditado en documentos judiciales como “un cambio de declaración” de “El Mayo”, se desconoce aún si reconocerá formalmente haber cometido todos los delitos o solo algunos.

El hombre que esquivó a la Justicia mexicana durante décadas y por cuya cabeza Estados Unidos llegó a ofrecer hasta 15 millones de dólares evitará así comparecer en juicio a cambio de dar información sensible a las autoridades estadounidenses.

Cuáles serían los pedidos de "El Mayo" Zambada a Estados Unidos

Fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos -que prefirieron guardar el anonimato- explicaron a EFE que, probablemente, Zambada -de 77 años y aquejado de graves problemas de salud- podría pedir una o varias de estas cosas: no ser recluido en un penal de máxima seguridad, una reducción de condena o mayor acceso a su familia.

Un hijo de “El Mayo”, Vicente Zambada Niebla, alias Vicentillo, ya fue testigo clave de la fiscalía en 2019 durante el proceso legal contra el otrora socio de su padre y afamado líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, después de haberse declarado culpable seis años antes de conspiración para el tráfico de drogas y lavado de dinero.

Será el juez encargado Brian Cogan quien fije un plazo para dictar sentencia contra “El Mayo” en un plazo que podría alargarse hasta seis meses, en función del valor y la utilidad de la información que facilite.

Antes, la Fiscalía deberá analizar el contenido aportado por Zambada para presentar una recomendación de condena.

De concretarse la declaración de culpabilidad de Zambada, Estados Unidos tendrá a los dos cabecillas más poderosos en la historia del narcotráfico mexicano, con “El Chapo” cumpliendo cadena perpetua desde 2019.

