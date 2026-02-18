Feriados Ecuador 2026: ¿Cuándo es el siguiente descanso?

El calendario laboral y festivo marca un nuevo feriado con especial relevancia y uno de los más esperados es el Viernes Santo, que este año será el 3 de abril. Esta fecha, de gran importancia religiosa, es parte de la conmemoración de la Semana Santa, que rinde homenaje a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

El Viernes Santo es una jornada de reflexión y recogimiento para muchos ecuatorianos, especialmente aquellos que profesan la religión católica. Durante este día, en todo el país se realizan diversas actividades litúrgicas, como procesiones, misas y representaciones teatrales que rememoran los momentos más significativos de la Pasión de Cristo.

La Torre: la artista ecuatoriana que resalta la estética andina Leer más

En algunas ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, las calles se llenan de fieles que participan activamente de las procesiones, mientras recrean las escenas bíblicas.

Feriados 2026 pendientes

Tras el feriado de Carnaval, a Ecuador le quedan ocho descansos obligatorios en el calendario de 2026:

Viernes Santo: 3 de abril

Día del Trabajo: 1 de mayo

Batalla del Pichincha: 24 de mayo (se traslada al 25 de mayo)

Primer Grito de Independencia: 10 de agosto

Independencia de Guayaquil: 9 de octubre

Día de los Difuntos: 2 de noviembre

Independencia de Cuenca: 3 de noviembre

Navidad: 24 de diciembre

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO