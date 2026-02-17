Año Nuevo Lunar 2026: Comienza el Año del Caballo de Fuego

El Año Nuevo Chino se celebra en una fecha variable cada año, entre el 21 de enero y el 21 de febrero

Este martes 17 de febrero da inicio el Año Nuevo Lunar 2026, que marca el comienzo del Año del Caballo de Fuego en el calendario chino.

La festividad, que se prolongará hasta el 3 de marzo con el tradicional Festival de los Faroles, se celebra con gran fervor en muchas culturas asiáticas. En esta ocasión, se espera un período cargado de energía dinámica y oportunidades para la prosperidad, según las tradiciones milenarias.

El comienzo de este nuevo ciclo no solo coincide con el inicio del año lunar, sino también con la Luna Nueva y un eclipse solar anular, que será visible en algunas partes de Sudamérica, aunque no en Ecuador.

El Año Nuevo Chino, basado en el calendario lunar, se celebra en una fecha variable cada año, generalmente entre el 21 de enero y el 21 de febrero. En 2026, la festividad comienza hoy y da la bienvenida al "Festival de la Primavera", una tradición que celebra el inicio del ciclo de cultivo y la renovación estacional. Con más de 4.000 años de historia, el Año Nuevo Lunar es una de las celebraciones más importantes del mundo.

Cada ciclo lunar está asociado a uno de los 12 animales del zodiaco chino y a uno de los cinco elementos fundamentales: madera, fuego, tierra, metal y agua. Este año, el protagonista es el Caballo de Fuego, un signo vinculado al elemento Fuego Yang, que simboliza la energía, la independencia y la pasión.

En la astrología china, el Caballo es sinónimo de velocidad, libertad, liderazgo y carisma, lo que lo convierte en un año ideal para tomar decisiones audaces y explorar nuevas oportunidades creativas.

El 2026 será un año prometedor para aquellos nacidos bajo signos compatibles con el Caballo, como el Tigre y la Cabra, quienes experimentarán logros y armonía. Para los nacidos en el Año del Caballo, será un período de renovación y nuevos comienzos, con posibilidades de cambios significativos en sus vidas.

¿Qué animal del zodiaco chino eres?

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo/Gato: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

El Año del Caballo de Fuego está lleno de promesas para aquellos que se atrevan a actuar con valentía y seguir sus pasiones. Sin duda, será un período lleno de cambios, crecimiento y, sobre todo, nuevas oportunidades.

