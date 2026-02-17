Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Feriado de Carnaval peaje Chongón
Vehículos cruzan el peaje Chongón, en la vía a la costa, la tarde de este martes 17 de febrero.CARLOS KLÍNGER

Feriado de Carnaval: 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje Chongón

Durante los días de asueto, los ciudadanos buscaron balnearios en las provincias de Guayas y Santa Elena

Este martes 17 de febrero culmina el feriado de Carnaval. Durante estos días de asueto, miles de guayaquileños aprovecharon para salir a los balnearios y otros puntos turísticos ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena.

Durante la mañana de este martes 17, el flujo de vehículos provenientes de esas zonas no era alto y no se registraba gran congestión. En el peaje de Chongón tampoco se formaron atolladeros hasta las 15:00.

(Te puede interesar: Miércoles de Ceniza: dónde recibir la ceniza este 18 de febrero en Guayaquil)

Oscar Sabando, director de Operaciones de Control de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), señaló que, durante los días de feriado por Carnaval, 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje de Chongón.

"Han regresado 70.000, es decir que tenemos un remanente de 23 (mil vehículos)", manifestó Sabando la tarde de este martes 13, en los exteriores del peaje Chongón.

Carnaval en Guayaquil

¿Qué hacer en Guayaquil en el último día de Carnaval?

Leer más

El funcionario indicó que, durante los operativos de control que han realizado este domingo en esas estaciones de cobro, se evidenció que tres buses de transporte escolar intentaron salir de la ciudad sin tener la documentación respectiva.

"De acuerdo a los registros que llevamos de la ANT no tienen el permiso correspondiente para hacerlo, razón por la cual los estamos regresando", expuso Sabando en un video por la cuenta en X de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

RELACIONADAS

Terminales terrestres de Guayaquil: viajeros retornan al Puerto Principal

En las terminales terrestres de Guayaquil se intensificó el flujo de usuarios que regresaban al Puerto Principal desde diversos destinos la tarde de este martes 17 de febrero.

En el terminal terrestre de la vía a la costa, estaba previsto que unas 20.000 personas se movilicen durante los días de asueto. Este espacio, ubicado en la vía Perimetral, transporta a pasajeros hacia balnearios ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Año Nuevo Lunar 2026: Comienza el Año del Caballo de Fuego

  2. Feriado de Carnaval: 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje Chongón

  3. Incendio en la Bahía: el drama humano de quienes perdieron bienes en el Multicomercio

  4. ¿Cómo identificar un “banco fantasma” en Ecuador? Claves para no caer en estafas

  5. 5 series en streaming que enseñan a sobrevivir en el fin del mundo

LO MÁS VISTO

  1. Último día del feriado por Carnaval en Quito: estas son algunas de las opciones

  2. EE. UU. elimina aranceles a la mitad de los productos que Ecuador exporta

  3. Temblor en Ecuador hoy: sismo se sintió este 16 de febrero

  4. 68 "bancos fantasma" fueron identificados en Ecuador durante 2025

  5. Parquímetros en el Omni Hospital: Propuesta de Aquiles Álvarez que divide a moradores

Te recomendamos