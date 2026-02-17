Feriado de Carnaval: 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje Chongón

Durante los días de asueto, los ciudadanos buscaron balnearios en las provincias de Guayas y Santa Elena

Vehículos cruzan el peaje Chongón, en la vía a la costa, la tarde de este martes 17 de febrero.

Este martes 17 de febrero culmina el feriado de Carnaval. Durante estos días de asueto, miles de guayaquileños aprovecharon para salir a los balnearios y otros puntos turísticos ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena.

Durante la mañana de este martes 17, el flujo de vehículos provenientes de esas zonas no era alto y no se registraba gran congestión. En el peaje de Chongón tampoco se formaron atolladeros hasta las 15:00.

Oscar Sabando, director de Operaciones de Control de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), señaló que, durante los días de feriado por Carnaval, 93.000 vehículos salieron desde Guayaquil por el peaje de Chongón.

"Han regresado 70.000, es decir que tenemos un remanente de 23 (mil vehículos)", manifestó Sabando la tarde de este martes 13, en los exteriores del peaje Chongón.

El funcionario indicó que, durante los operativos de control que han realizado este domingo en esas estaciones de cobro, se evidenció que tres buses de transporte escolar intentaron salir de la ciudad sin tener la documentación respectiva.

"De acuerdo a los registros que llevamos de la ANT no tienen el permiso correspondiente para hacerlo, razón por la cual los estamos regresando", expuso Sabando en un video por la cuenta en X de la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Terminales terrestres de Guayaquil: viajeros retornan al Puerto Principal

En las terminales terrestres de Guayaquil se intensificó el flujo de usuarios que regresaban al Puerto Principal desde diversos destinos la tarde de este martes 17 de febrero.

En el terminal terrestre de la vía a la costa, estaba previsto que unas 20.000 personas se movilicen durante los días de asueto. Este espacio, ubicado en la vía Perimetral, transporta a pasajeros hacia balnearios ubicados en las provincias de Guayas y Santa Elena.

