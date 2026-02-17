Miércoles de Ceniza: dónde recibir la ceniza este 18 de febrero en Guayaquil

Las parroquias de Guayaquil anuncian jornadas continuas de misas e imposición de ceniza este 18 de febrero

Al igual que los años anteriores, se espera la afluencia de los fieles católicos en las iglesias de la ciudad.

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma y convoca a miles de fieles que buscan participar en las ceremonias que abren uno de los tiempos litúrgicos más significativos del calendario católico. Este 2026, en Guayaquil la jornada se celebrará este 18 de febrero y las parroquias de Guayaquil, Samborondón y Durán han preparado una intensa agenda de misas e imposición de ceniza a lo largo del día, desde la madrugada hasta la noche.

Gobernación del Guayas: “La seguridad de los guayaquileños no admite excusas” Leer más

La fecha, según hace énfasis la Arquidiócesis, simboliza el llamado a la reflexión, al cambio interior y a la preparación espiritual que conduce hacia la Semana Santa. Para muchos creyentes, como Marcia Ledesma, guayaquileña, recibir la ceniza en la frente es un gesto que recuerda la fragilidad humana y la necesidad de renovación personal.

(Lo invitamos a leer: ¿Qué significa Miércoles de Ceniza?)

En la ciudad, templos del centro, norte y sur esperan una alta concurrencia a las iglesias, por lo que se recomienda acudir con anticipación, prever tiempos de movilización y considerar opciones cercanas al lugar de trabajo o residencia. Varias parroquias, además, ofrecerán liturgias continuas para facilitar la participación de quienes no pueden asistir en horarios convencionales.

Estos son los horarios de misas y celebraciones previstos:

Catedral de Guayaquil (Chimborazo y Clemente Ballén):

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00, 18:00

Parroquia San Alejo:

Celebración: 08:00, 12:00

Misa: 10:00, 18:00

Parroquia María Reina:

Girasol (Capilla Virgen del Cisne): 20:00

Puertas del Sol (Capilla Madre Dolorosa): 18:30

Bosques de la Costa (Etapa Senderos-Cancha de Tenis): 20:00

Puerto Azul: 07:30, 10:00, 17:00, 19:30

Jardines del Salado: 19:30

Parroquia Padre Misericordioso (Urdenor 2):

09:00, 19:00

Parroquia Santa María Magdalena (Floresta 1):

07:00, 17:30, 19:30

Parroquia Nuestra Señora de la Alborada (Alborada):

07:00, 08:00, 11:00, 13:15, 17:00, 19:00, 20:30

Basílica de Nuestra Señora de La Merced (Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo):

07:00, 09:00, 11:00, 17:00, 18:00, 19:00

Parroquia Nuestra Señora de Czestochowa (Acuarela del Río):

07:00, 08:30, 17:00, 18:30, 20:00

Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús (Entre Ríos, Samborondón):

Misas: 07:00, 08:00, 19:00

Liturgia e imposición: 12:00, 17:00

Parroquia Nuestra Señora de la Caridad del Cobre (38 y la B):

07:00, 18:30, 20:00

Parroquia María Stella Maris (Av. Domingo Comín):

07:00, 10:00, 19:00

Parroquia Guardiana de la Fe (Urbanor):

19:30

Parroquia San Vicente de Paúl (24 y la A):

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 15:30, 17:00, 19:00

Convento San Francisco (9 de Octubre y Pedro Carbo):

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Parroquia Santa Rosa de Lima (Isla Trinitaria):

San Camilo de Lelis: 18:00

Santa Rosa de Lima: 19:15, 20:30

Parroquia San Pío X (Las Orquídeas):

08:00, 10:00, 18:00, 19:00

Parroquia Santa María Madre de Guayaquil (Mucho Lote):

05:30, 17:00, 19:00

Parroquia Jesús Obrero (Leonidas Plaza y Alcedo):

07:00, 17:00, 19:00, 20:00

Parroquia Cristo Rey (39 y Colombia):

07:00, 18:00, 20:00

Parroquia Nuestra Señora de los Remedios (Florida Norte):

07:00, 17:00, 19:00

Santuario Schoenstatt (Av. del Santuario):

11:00, 20:00

Ciudad Celeste: 07:30, 20:00

Parroquia Santa María del Paraíso (Av. Carlos Julio Arosemena):

10:00, 17:30, 19:00

Parroquia Nuestra Señora de Loreto:

El Cóndor: 17:30

Loreto: 07:00, 19:00

Parroquia San Lucas Evangelista (Mucho Lote 1):

07:00, 17:00, 19:00

Parroquia San Juan Bautista (Pascuales):

Iglesia San Juan Bautista: 07:00, 09:00

Centro Pastoral San Juan Bautista: 19:00

Santuario Cristo del Consuelo (Lizardo García y la A):

07:00, 17:30, 19:00

Parroquia San Judas Tadeo (Miraflores):

08:00, 12:00, 17:00, 18:30

Iglesia San Josemaría (Km 7,5 vía a Samborondón):

07:30, 18:00

Parroquia Nuestra Señora de la Consolata (El Fortín):

06:00, 08:00, 12:00, 18:30, 20:00

Parroquia San Bernardino de Siena (Guasmo):

07:30, 19:00

Parroquia San Juan de la Cruz (Guasmo):

07:00, 17:00, 19:30

Parroquia Señor de la Divina Justicia (Colinas de la Florida):

07:00, 17:00, 19:00

¿Qué representa el Miércoles de Ceniza?



El Miércoles de Ceniza simboliza el comienzo de un tiempo de preparación espiritual para los fieles cristianos. Su celebración se da exactamente 40 días antes del Domingo de Ramos, día que abre oficialmente la Semana Santa.

(Lo invitamos a leer: Redescubriendo la Cuaresma: un camino de fe y reflexión)

Este 18 de febrero,, justo un día después de la finalización del feriado de Carnaval, los creyentes asistirán a misa para recibir en la frente una cruz de ceniza, signo de humildad y arrepentimiento.

El añ0 pasado, varios fieles pidieron por la seguridad de la ciudad y país. Exigen calma, paz. aRCHIVO

Cómo vivir la Cuaresma: reflexiones y propósitos para 40 días de fe



La Cuaresma es un tiempo especial en la tradición cristiana católica que invita a la introspección, la oración, el ayuno y la caridad, todo ello como preparación para la Pascua. Aquí tienes algunas ideas y reflexiones que podrías considerar para vivir estos 40 días con fe y propósito.

Propósito claro

Reflexión: Pregúntese, ¿qué quiero ofrecerle a Dios en estos 40 días? Puede ser un sacrificio (como dejar algo que te gusta), un compromiso (como orar más) o una actitud (ser más paciente).

Acción: Escriba su propósito y colóquelo en un lugar visible como recordatorio.

El poder del ayuno

Reflexión: El ayuno no es solo físico. ¿Qué "ruido" puedes silenciar en su vida? Tal vez redes sociales, críticas o pensamientos negativos. Jesús ayunó 40 días en el desierto (Mateo 4, 1-11) para fortalecerse espiritualmente.

Acción: Elija algo que le distraiga y dele ese espacio a la oración o la lectura de la biblia.

La oración como conexión

Reflexión: "Oren sin cesar" (1 Tesalonicenses 5, 17). La Cuaresma es un tiempo para hablar con Dios, pero también para escuchar. ¿Qué le está diciendo en el silencio?

Acción: Dedique 5-10 minutos diarios a estar en calma, tal vez con una lectura corta (como el Salmo 23) para meditar.

Caridad y servicio

Reflexión: "Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis" (Mateo 25, 40). La Cuaresma nos llama a mirar a los demás. ¿Cómo puede ser luz para alguien?

Acción: Haga un pequeño acto de bondad cada día: una sonrisa, una ayuda, una donación.

Enfrentar las tentaciones

Reflexión: Como Jesús enfrentó tentaciones en el desierto, tú también puedes encontrar las tuyas. ¿Qué le aleja de stu propósito? La fe es confiar en que Dios lo sostiene.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!