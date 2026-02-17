¿Qué hacer en Guayaquil en el último día de Carnaval?

Hay actividades musicales y de ocio para quienes deseen salir de casa este martes 17 de febrero en el Puerto Principal

Ciudadanos juegan en una piscina en el suburbio de Guayaquil.

El último día de Carnaval es la oportunidad perfecta para aprovechar la ciudad sin salir de Guayaquil. Si buscas un plan relajado, el Malecón 2000 ofrece caminatas junto al río Guayas, museos, áreas verdes y espacios gastronómicos para cerrar el feriado en familia o con amigos.

Desde allí también puedes tomar fotos al atardecer o subir a la noria La Perla para una vista panorámica de la ciudad, así como un recorrido por Aerovía.

(Te puede interesar: Incendio en Chile y Sucre obliga a suspender actividades en el centro de Guayaquil)

Otra opción es recorrer el barrio patrimonial de Las Peñas y subir los 444 escalones hasta el faro del cerro Santa Ana. El sector combina historia, galerías de arte y cafeterías con vista privilegiada. Si prefieres naturaleza y aire libre, el Parque Histórico Samborondón, ubicado en La Puntilla, permite conocer fauna, arquitectura tradicional guayaquileña y senderos rodeados de manglar.

También puedes optar por una tarde cultural en el centro, visitar museos o disfrutar de la variada oferta gastronómica porteña antes de retomar la rutina.

Miércoles de Ceniza: dónde recibir la ceniza este 18 de febrero en Guayaquil Leer más

Concierto en el parque Samanes: ¿quiénes se presentan?

Este martes 17 de febrero se realizará un concierto en la Concha Acústica del parque Samanes, ubicado en el norte del Puerto Principal. Habrá un show de música tropical para quienes quieran disfrutar de presentaciones en vivo.

Los artistas que actuarán en este escenario serán: Rubén El Rey, Christian Fernández, Unísono. El show tiene previsto comenzar a las 17:00 y se extenderá hasta la medianoche. La entrada es gratis.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!