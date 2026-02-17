Tras cinco días de fuego, el edificio Multicomercio queda bajo custodia y monitoreo

El fuego en el edificio Multicomercio inició el 11 de febrero y alcanzó alarma 3, requiriendo apoyo de cantones vecinos.

Después de 130 horas de trabajo ininterrumpido, los bomberos de Guayaquil finalizaron las operaciones en el complejo Multicomercio, ubicado en el centro-sur de la ciudad. El incendio comenzó el miércoles 11 de febrero y alcanzó alarma 3, por lo que fue necesaria la colaboración de unidades de cantones vecinos.

Las labores concluyeron a las 19:00 del pasado lunes 16 de febrero, tras la sesión del COE cantonal, y desde entonces el edificio permanece bajo custodia policial y municipal.

Un incendio que afectó departamentos, oficinas y locales

Como ha venido reportando EXPRESO, el fuego dañó varias torres del edificio Multicomercio, donde había departamentos, oficinas y locales comerciales. Más de 200 metros a la redonda permanecieron cerrados para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar accidentes.

Decenas de familias perdieron sus hogares y enseres, y se realizaron evacuaciones preventivas durante los primeros días de la emergencia.

El siniestro, que se originó en una bodega con alta carga combustible, provocó el colapso parcial de la estructura y dejó a varias familias evacuadas por el riesgo de derrumbe. Pese a la magnitud del fuego, no se han reportado víctimas mortales, aunque las labores de enfriamiento y control continúan.

#BCBGInforma | Tras 130 horas consecutivas de trabajo, el BCBG cierra sus operaciones en el incendio estructural del edificio Multicomercio, así lo informó el Tte. Cnel. Leopoldo Terán González, durante la sesión del COE cantonal, realizado hoy. 🚒🔥 pic.twitter.com/55lxXhrxEa — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 17, 2026

Tecnología y protocolos avanzados para evitar reactivaciones

Durante el combate al incendio, los bomberos implementaron equipos especializados: drones con cámaras térmicas, monitores autónomos para ataques remotos y sensores que medían en centímetros el movimiento de la estructura.

Estas herramientas permitieron ejecutar labores de enfriamiento continuo, evitando la reactivación del fuego dentro de la estructura colapsada, bajo estrictos protocolos de seguridad.

Medidas de seguridad y control del edificio

El COE cantonal, según se concluyó en la sesión, decidió mantener la prohibición total de ingreso al Multicomercio debido al riesgo estructural, hasta contar con un informe técnico especializado. Entre las resoluciones adoptadas:

Control permanente del perímetro por la Policía Nacional en coordinación con el COE y la Gerencia de Gestión de Riesgos.

Instalación de una Mesa Técnica de ingenieros estructurales para evaluar el estado del inmueble el 18 de febrero.

Coordinación con la Fiscalía para revisar posibles ingresos no autorizados y evaluar implicaciones legales.

Evaluación de cerramiento físico reforzado para prevenir robos y accesos no autorizados.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó el pasado 16 de febrero que el 100 % de los registros de permisos asociados al Centro Comercial Multicomercio figura como inactivo o con licencias no renovadas, de acuerdo con la documentación enviada por el Municipio de Guayaquil. La entidad estatal señaló además que la información remitida contiene omisiones y deficiencias formales, lo que dificulta la evaluación técnica y puede afectar los procesos de mitigación de riesgos en la ciudad.

"La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informa que, ayer, tras la insistencia pública realizada, a las 18h11 se recibió una primera respuesta por parte de la Alcaldía de Guayaquil respecto a la información solicitada sobre el Centro Comercial Multicomercio. De manera inmediata se dispuso su análisis técnico y, a las 07h00 de hoy (16 de febrero del 2026), se notificaron observaciones formales que evidencian omisiones relevantes en la documentación remitida", reza parte del comunicado de la Secretaría.

Entre los principales hallazgos que establece la Secretaría de Riesgos, sobre la base de información municipal, "el 100% de los registros de permisos asociados al Centro Comercial Multicomercio consta como inactivo o con licencias no renovadas por el Municipio de Guayaquil". También encontraron evidencias de deficiencias formales en los documentos remitidos, "tales como actas sin firmas de responsabilidad y secciones incompletas, de los ocho ítems solicitados, cuatro no fueron entregados y los cuatro restantes contienen información parcial o pendiente de subsanación".

La Secretaría concluye el comunicado recordando que "limitar la información requerida por esta Cartera de Estado no constituye un desaire al Gobierno Nacional, sino que afecta los procesos de prevención y gestión de riesgos en la ciudad y tiene implicaciones directas para la seguridad de los guayaquileños". Y reitere que toda información que reciba "será procesada de manera inmediata y con rigor técnico. Dicho análisis dará lugar al informe correspondiente, el cual incluirá las medidas necesarias orientadas a mitigar riesgos futuros".

