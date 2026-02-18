Comité de Salud Pública: ¿reforma estructural o respuesta ante situación coyuntural?

El Consap durante su última reunión, realizada el 5 de septiembre de 2025, para coordinar acciones frente a la crisis sanitaria.

Tras seis meses de su creación, no está claro si el Comité de Salud Pública (Consap) surgió por presión mediática o como una estrategia estructural para la salud en Ecuador. El organismo fue creado el 19 de agosto de 2025 con el objetivo de articular esfuerzos entre el Ministerio de Salud Pública, el IESS y el Ministerio de Finanzas, en un contexto marcado por cuestionamientos al sistema sanitario.

La iniciativa buscaba coordinar decisiones frente a la falta de medicamentos y la sostenibilidad financiera. Desde su creación, el Consap realizó tres reuniones oficiales. La última fue el 5 de septiembre de 2025, centrada en mecanismos conjuntos para enfrentar la crisis. Aún se debate si su creación responde a una medida coyuntural o a un plan a largo plazo.

Pese al desabastecimiento en varias provincias, el Ministerio de Salud Pública aseguró el 13 de febrero que avanza “sin retrocesos” en la compra centralizada de medicamentos y dispositivos médicos. Actualmente, el MSP indica que se gestionan 654 fármacos con 242 contratos por $31 millones, y se adquirirán 321 ítems de dispositivos médicos, aunque no se detallaron cuáles.

Consap: consultas sin respuestas oficiales y opiniones de especialistas

No creo que el Consejo de Salud Pública haya cambiado el rumbo del sistema de salud del país; aún faltan normativas, recursos y capacidad de decisión ante realidades críticas. Ximena Garzón Exministra de Salud

Por otra parte, EXPRESO consultó al IESS y al Ministerio de Salud Pública sobre nuevas reuniones del Consap y sus resultados a la fecha. Además, se solicitaron entrevistas con las máximas autoridades de ambas instituciones; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta oficial. Por ello, se recurrió a especialistas para conocer su opinión.

La exministra de Salud, Ximena Garzón, cuestionó que la creación del Consap haya significado un cambio estructural en el sistema sanitario. “El problema es que nuevamente las decisiones que aparentemente se han tomado no están apalancadas en políticas públicas”, afirmó, y advirtió que cualquier acción debe ajustarse estrictamente a la ley para evitar sanciones.

Asimismo, Garzón señaló que el Consejo pudo haber sido creado con buena intención, pero con limitada capacidad operativa. “Puede haber sido una decisión que se tomó por buena voluntad (…) pero con qué capacidad de ejecución de esas decisiones”, indicó. Incluso añadió: “Yo no creo que el consejo haya cambiado el rumbo de la salud pública del país”.

Medidas urgentes y prevención descuidada según exministra Garzón

El Consap no ha llenado las expectativas; está conformado por entidades del gobierno sin entes técnicos ni invitados que conozcan la problemática de salud pública del país. Washington Alemán Director del Centro Infectológico y Neumológico Alemán Rodas

Como alternativas, propuso medidas concretas a corto plazo, empezando por el abastecimiento urgente de medicamentos y el mantenimiento de unidades de salud. “Ya se estaría implementando (…) tendrían al menos una fecha de llegada de los fármacos”, explicó. Además, advirtió que “no se da importancia a la prevención primaria”, insistiendo en que sin planificación técnica y conocimiento especializado, el sistema seguirá enfrentando problemas estructurales.

Por su parte, Washington Alemán, director del Centro Infectológico y Neumológico Alemán Rodas, criticó al Comité de Salud Pública. “No ha llenado las expectativas que se tenían de él”. Según su criterio, “está conformado por diferentes entidades propias del gobierno, donde no existen entes técnicos ni invitados que conozcan la problemática de salud pública en el país”.

Aunque reconoció que el comité podría facilitar financiamiento y agilizar trámites, Alemán advirtió que esto no reemplaza la planificación especializada. “Esto debería ser coordinado con un grupo técnico que elabore las políticas a seguir o una estrategia inmediata, que es la que el país necesita”. Propuso, además, crear “una comisión adscrita a la Presidencia de la República” con expertos en salud pública y administración.

Separación de gestión operativa y planificación estratégica: propuesta de especialistas

Se debería crear, como sucede en otros países, una agencia única de compras a nivel sanitario que tenga autonomía técnica y no dependa directamente del Ministerio de Salud. Andrés Corral Exsubsecretario de Salud

En esa línea, el especialista planteó separar la gestión operativa del Ministerio de Salud de la planificación estratégica del sistema. “No se pueden hacer ambas cosas a la vez”, indicó, insistiendo en que el Ministerio debe quedar en manos de “una persona que tenga conocimientos en salud pública y administración gerencial”. Entre las soluciones inmediatas mencionó diferenciar medicamentos ambulatorios de hospitalarios y establecer convenios con farmacias privadas.

Asimismo, Andrés Corral, exsubsecretario de Salud y médico en Gerencia en Salud, señaló que la creación de una agencia única de compras sanitarias podría mejorar la eficiencia del sistema. “Es fundamental que se pueda crear, como sucede en otros países, una agencia única de compras a nivel sanitario que tenga autonomía técnica y que no dependa directamente del Ministerio de Salud”.

Además, el especialista enfatizó la necesidad de sistemas centralizados para el seguimiento de inventarios y abastecimiento. “Finalmente, se logre interconectar los sistemas del MSP… al menos inventarios que sí respondan a la realidad de los establecimientos”.

Por último, Corral alertó sobre la insuficiencia presupuestaria y la baja ejecución de recursos en salud. “Se mantiene un presupuesto que no responde a las necesidades… y el porcentaje del producto interno bruto destinado a salud estaría por debajo del 4%, cuando lo recomendado es al menos 6%”.

