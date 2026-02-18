Juicio político a Godoy: giro tardío de ADN genera dudas

El proceso estaría en medio de cálculos y disputa con RC. Votación pondrá a prueba la cohesión de ADN y su capital político

El miércoles 18 de febrero, a las 10:00, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el juicio político contra Mario Godoy.

A las 10:00 del miércoles 18 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional tratará el juicio político contra Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura (CJ). La sesión marcará un momento clave dentro del proceso de fiscalización que impulsa el Legislativo contra el titular del organismo encargado de la administración de justicia.

Sin embargo, el pronunciamiento del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), realizado apenas cinco días antes de la sesión, abre interrogantes sobre el trasfondo político de su postura. La organización manifestó recientemente su respaldo a que el proceso avance hacia la censura del funcionario, pese a que durante buena parte del trámite mantuvo una posición menos definida e incluso favorable a Godoy, además de cuestionar con dureza los testimonios presentados en su contra.

Cálculo político en un momento sensible

Este giro plantea dudas sobre si la decisión responde a una evaluación técnica de los argumentos expuestos en el juicio o a cálculos políticos de última hora, considera la politóloga Tatiana Quinga. A su criterio, el Gobierno de Daniel Noboa busca tomar la batuta en el manejo del relato y de la agenda política, en un momento especialmente sensible para el país.

LE INVITAMOS A LEER: SNAI desmiente presunto ataque contra Aquiles Álvarez en la Cárcel de Cotopaxi

Hay un cálculo político porque además se vienen elecciones seccionales y nadie quiere ser el candidato del movimiento que defiende al narcotráfico. Hay que ver cómo votan. Pablo Játiva Abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador

La analista sostiene que el régimen enfrenta varios frentes abiertos, entre ellos la disputa con Colombia, la crisis en el sector de la Salud, compras de tierras en el cantón La Libertad, adquisición de medios, censura a la prensa crítica y episodios judiciales, como la detención del alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez. En ese contexto, añade, políticamente no le convenía desmarcarse del juicio, pues hacerlo podía interpretarse como un costo adicional en medio de una coyuntura compleja.

Narcotráfico y posibles negociaciones

Sobre este punto, el sociólogo Agustín Burbano de Lara sostiene que, a su criterio, existen elementos que evidenciarían presuntos vínculos de Godoy con estructuras del narcotráfico y su instrumentalización por parte de organizaciones criminales. En ese escenario, agrega, sostener una postura de respaldo frente a la ciudadanía implicaba un costo político muy alto para cualquier fuerza política.

En su análisis, la demora de ADN en fijar una posición respondería a que “estaban negociando los efectos de esto”. El sociólogo afirma que Godoy conocería información sensible sobre el régimen de Noboa y sus actuaciones, como en el denominado caso Pendrive, relacionado con la jueza Nubia Vera, por lo que no descarta que haya existido algún tipo de negociación para reducir eventuales daños o represalias en su contra.

LE PODRÍA INTERESAR LEER: Cuestionan legalidad de la Convención Nacional de la ID y elección de su directiva

RELACIONADAS Informe recomienda juicio a Godoy y deja a la justicia presión en caso Euro 2024

En el Pleno, ADN no se referirá a las motivaciones del juicio político contra Godoy, sino que se centrarán en los errores y aciertos que ha cometido la revolución en este proceso. Tatiana Quinga Politóloga y coordinadora de monitoreo político de Icare Inteligencia Comunicacional

¿Habrá cohesión en la votación?

En todo caso, esto también evidenciaría los alcances que tendría el narcotráfico en los más altos niveles del poder, señala Pablo Játiva, abogado y docente de la Universidad Internacional del Ecuador. No obstante, el jurista advierte que “habrá que observar si, al momento de la votación, ADN muestra un criterio unánime o no”.

Según explica, no todos los integrantes de la bancada oficialista necesariamente votarían a favor de la censura. Játiva considera que algunos podrían pronunciarse en contra, abstenerse, ausentarse o incluso delegar el voto en sus alternos, lo que pondría en evidencia una eventual fractura dentro del oficialismo.

El costo electoral y la disputa con la RC

Aunque el buró político debió haberse reunido previamente para definir una postura frente a la votación, Quinga sostiene que no sería lógico que la bancada oficialista adopte una decisión contraria a la ya anunciada en redes sociales. A su criterio, el comunicado emitido compromete políticamente a la organización y reduce el margen para un viraje sin costos.

No obstante, advierte que el movimiento debe considerar que la ciudadanía observará con atención sus actuaciones, especialmente de cara a las elecciones seccionales de 2027. “En este momento, ADN se juega la disputa del poder político con la Revolución Ciudadana”.

LE SUGERIMOS LEER: Moradores alistan acción de protección por expropiaciones del Quinto Puente

RELACIONADAS Cpccs prevé designar en mes y medio al vocal suplente de la Judicatura

Las consecuencias de la votación de ADN dependerán de la capacidad de la oposición para articular una comunicación efectiva y posicionar el tema como un problema. Agustín Burbano de Lara Sociólogo y director del Observatorio Metropolitano de Seguridad

La suspensión de Castillo y el cálculo individual

En ese contexto, Játiva sostiene que la suspensión del asambleísta oficialista Andrés Castillo -quien descalificó al correísta Comps Córdova durante una sesión del Pleno- podría interpretarse como una jugada estratégica. A su criterio, el propio legislador habría propiciado ese escenario para evitar comprometerse en una votación tan sensible como la del juicio político a Mario Godoy.

De esta forma, Castillo queda al margen de una decisión que podría tener costos políticos. Según Játiva, él tendría en la mira ser candidato a la Alcaldía de Quito, lo que explicaría su interés en no quedar asociado a una postura polémica.

En todo caso, Burbano sostiene que en este momento está en juego la credibilidad y el capital político de ADN. A su juicio, un manejo errático o contradictorio del proceso podría traducirse en un nuevo golpe para la imagen del oficialismo.

Juicio. Este proceso se sustenta en presuntos incumplimientos de funciones, cuestionamientos e irregularidades en la gestión de Godoy en el CJ.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO