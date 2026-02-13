Informe recomienda juicio a Godoy y deja a la justicia presión en caso Euro 2024

La Comisión de Fiscalización se reunirá la noche del 13 de febrero para aprobar el documento que pasará al Pleno

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lleva a cabo el juicio político a Mario Godoy.

El informe borrador de la Comisión de Fiscalización sobre el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, recomienda su enjuiciamiento político. La noche del 12 de febrero de 2026 se conoció la convocatoria realizada por el presidente de esa mesa legislativa, Ferdinan Álvarez (ADN).

En su cuenta de X, Álvarez compartió la convocatoria para la sesión del viernes 13 de febrero de 2026, que se desarrollará de forma presencial. “Convocada para mañana (13 de febrero), 20h30, la sesión para conocer y resolver el Informe motivado del Juicio Político a Mario Godoy. Nuestro deber es garantizar un proceso transparente, técnico y conforme a la ley. Nada más. Nada menos”, señaló el presidente de la Comisión.

El plazo para aprobar el informe vencía el 15 de febrero, pero se adelantó. Esto ocurrió luego de que se preveía una solicitud de prórroga que habría permitido que esa aprobación se realizara hasta el 20 de febrero de 2026.

¿Qué dice el informe?

Como conclusión, el documento señala: “recomendar al Pleno de la Asamblea el juicio político, en contra del señor Mario Fabricio Godoy Naranjo, en su calidad de vocal y Presidente del Consejo de la Judicatura, con base en la causa prevista en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial”.

La recomendación al Pleno se sustenta, principalmente, en la motivación relacionada con la seguridad del juez Serrano, tras recibir presiones en el caso Euro 2024. En el borrador se lee: “el trámite y desarrollo del procedimiento de sustanciación permitió identificar como hallazgo fundamental, al analizar las pruebas de descargo presentadas por el funcionario cuestionado, que no permaneció en la inacción absoluta; sin embargo, el cumplimiento que alega y ha probado haber realizado constituye en realidad una actuación administrativa puramente formal y carente de eficacia material”.

Además, el informe sostiene que fue tan limitada la eficacia de su actuación “que el juez anticorrupción que fue sujeto de presiones y amenazas a su vida e integridad física, tuvo que renunciar y exiliarse fuera del país”.

Pero una de las acusaciones clave estaba relacionada precisamente con la presión recibida por Serrano en el Caso Euro 2024. Hay que recordar que el magistrado acusó directamente a Henry Gaibor, exdirector provincial de la Judicatura y cercano a Godoy por ese hecho.

Sobre esto, el borrador señala: “pese a que no se ha probado de manera fehaciente que el Presidente del Consejo de la Judicatura haya ejercido presiones directas para incidir en el Caso Euro 2024, existe una investigación penal en curso, la cual deberá determinar, con base en pruebas objetivas, si hubo algún tipo de intervención indebida que pudiera configurar responsabilidad administrativa o penal”.

La Comisión de Fiscalización lleva el juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura Maro Godoy. Cortesía: Asamblea/ Flickr

¿Qué viene ahora?

La Comisión de Fiscalización deberá votar para aprobar el informe. En esa mesa actúan cinco legisladores del oficialismo, incluido su presidente. A ellos, para consolidar su mayoría, se suma el ex Pachakutik José Nango. Esos votos son suficientes para dar paso al documento.

También debe considerarse que la Revolución Ciudadana impulsa la censura y destitución, por lo que es posible que el informe se apruebe con el respaldo de todos los integrantes de la Comisión. La decisión final estará en manos del Pleno de la Asamblea, donde se requieren 101 votos para concretar la censura y destitución.

