Ana Herrera: “Hubo seis abogados adicionales para Godoy desde la comisión”

ENTREVISTA | La legisladora de Revolución Ciudadana anunció que su bloque presentará un informe de minoría en la comisión

La asambleísta correísta Ana Cecilia Herrera es integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La asambleísta del correísmo Ana Herrera cuestiona los privilegios a Mario Godoy en la actuación de las pruebas durante el proceso de juicio político. Anuncia la presentación de un informe de minoría y también confirma conversaciones de sus compañeros de bancada con asambleístas de ADN en busca de los votos para la censura.

¿Han sido ya convocados para aprobar el pedido de prórroga para la presentación del informe?

El martes pasado terminó el plazo de los 10 días para la actuación de las pruebas. A partir de ahí iniciaron los cinco días para la aprobación del informe. No ha habido convocatoria oficial de momento ni para la elaboración del informe, que se entendería que podría haber una especie de mesas técnicas y quizás con los equipos de asesores. No hemos sido convocados. De manera extraoficial se sabe que posiblemente se convocará para mañana (13 e febrero) y pedir una prórroga de cinco días. No tenemos conocimiento sobre en qué sentido va a ir el informe que quiere proponer la Comisión de Fiscalización. Por eso nosotros estamos trabajando en un informe de minoría.

¿A dónde apunta ese informe de minoría?

Desde nuestro punto de vista, evidentemente, hay un claro incumplimiento de funciones; por mucho que se quieran lavar las manos o quieran pasar la responsabilidad a otras autoridades. La filtración de esos audios sobre el señor Gaibor dice mucho y también desdice la legitimidad de quien preside la Judicatura.

¿Consideran que en la comisión, ADN recomendará el juicio político?

No creo que el informe vaya a recomendar una destitución o juicio político después de ver la actuación de los seis legisladores (oficialistas) en la comisión. Hubo no solo un abogado defensor, sino también seis abogados defensores adicionales desde la comisión. Desde mi criterio era evidente que había una especie de coordinación. Todas las preguntas y argumentos desde los legisladores de la bancada oficialista iban encaminados a deslegitimar el testimonio de quienes estaban compareciendo o a fortalecer las tesis que planteaba el señor Godoy.

Más allá de las pruebas o argumentos esto se trata de votos. ¿Buscan esas voluntades para la censura?

Ha sido público, por ejemplo, el pronunciamiento del Partido Social Cristiano respecto al juicio político. También la postura de Pachakutik. Algunos independientes también han manifestado cuál es su posición. Evidentemente hay que hablar con todos. Sabemos que al interior de ADN no es que exista una postura establecida o que todos estén convencidos de que hay que salvar a Godoy. Creo que ahí hay voces críticas y veremos si finalmente pesan más esas voces críticas o la disposición de salvarlo.

¿Se acercaron ya a esas voces críticas en ADN?

Yo no he conversado particularmente con ellos porque hay que entender que soy parte de la comisión. Por lo tanto, no habría sido ético que yo busque esos votos. Entiendo que los interpelantes sí han conversado con legisladores de la bancada de ADN y que algunos han manifestado algunas inconformidades respecto de esta intención de salvar al señor Godoy.

La Comisión de Fiscalización conoció el 9 de febrero de 2026 pruebas reservadas de Mario Godoy, presidente el Consejo de la Judicatura. CORTESÍA: ASAMBLEA NACIONAL

Hay dos momentos en los que Godoy llega a presidir la Judicatura. En el primero fueron claves los vocales del CPCCS cercanos al correísmo. ¿Qué pasó?

No es que hayamos sido afines o aliados. Simplemente en ese momento se intentó dar la posibilidad de que se resuelva de alguna manera la situación que había al interior de la Judicatura. Después, cuando ya vimos algunas irregularidades respecto de las designaciones y el no cumplimiento de algunos requisitos, pusimos nuestra voz de alerta, lo dijimos en el Pleno de la Asamblea. Más allá de los afectos o desafectos, el país necesita que se le devuelva la institucionalidad; que se le devuelva la independencia y que cada función pueda trabajar de manera independiente.

Están ahí los chats del caso Ligados. Un exconsejero dice que Godoy ya no les contestaba el teléfono. El cuestionamiento a RC es que quieren sacarlo ahora que ya no responde a ustedes. ¿Qué decir sobre eso?

No creo que tenga que respondernos a nosotros. Tiene que responder a las necesidades del país. Y en torno a ese proceso hay investigaciones. Esperamos que las investigaciones se puedan hacer de manera transparente e independiente y, si hay que determinar responsabilidades en alguna de esas causas, por supuesto que nosotros respaldaremos.

Este caso ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reformar las facultades de la Judicatura. ¿Consideran esa posibilidad?

Más bien creo que hay que fortalecer las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura; es decir, garantizar que se haga no más allá de las competencias que tiene. El problema es que las instituciones no están haciendo lo que les corresponde. Si el Consejo de Participación Ciudadana hubiese llevado dentro de los plazos establecidos los concursos quizá no estaríamos en este problema. Porque todo esto deriva del incumplimiento de los plazos y de las funciones que tienen también otras instituciones y eso ha permitido que dentro de la Judicatura se extiendan plazos, funciones y competencias.

