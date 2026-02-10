Damián Larco inicia gestión con cambios técnicos y sanciones en la Judicatura

El primer pleno dirigido por Damián Larco marca una reestructuración técnica en la Judicatura

Damián Larco dirigió una jornada marcada por una serie de nombramientos técnicos y decisiones disciplinarias.

En su primera sesión al frente del Consejo de la Judicatura, el presidente encargado Damián Larco dirigió una jornada marcada por una serie de nombramientos técnicos y decisiones disciplinarias que reconfiguran áreas clave del sistema judicial.

Nombramientos en la Corte Nacional de Justicia

El Pleno designó a cuatro servidores judiciales para cargos estratégicos dentro de la Corte Nacional, en áreas vinculadas a la producción jurídica, la cooperación internacional y la estructuración técnica del sistema:

Luis Alberto Flores García, como subdirector técnico de Investigaciones Jurídicas.

Dayanna Dainee Gonzalvo Aldaz, como subdirectora técnica de Procesamiento de Jurisprudencia.

Juan Bernardo Schafry Bejarano, como subdirector técnico de Cooperación Judicial Internacional.

Luis Alejandro Enríquez Morales, como subcoordinador jurídico.

Estos nombramientos apuntan a fortalecer la gestión documental, la producción técnica y los procesos de articulación entre organismos de justicia nacionales e internacionales.

Suspensión de juez penal por error inexcusable

Durante la sesión también se resolvió la suspensión por tres meses, sin remuneración, del juez de la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil tras determinarse que incurrió en error inexcusable.

El Pleno concluyó que, en una causa penal por calumnia, el magistrado violó de manera directa el derecho a la defensa y el debido proceso, por lo que la sanción se aplicó como medida preventiva, vigente mientras se desarrollan las investigaciones administrativas correspondientes.

Finalmente, el Consejo resolvió la destitución del exfiscal provincial de El Oro por manifiesta negligencia. En un caso por presunto abuso sexual, el fiscal había ratificado un dictamen abstentivo bajo el argumento de que no existían declaraciones de testigos. Sin embargo, dichas declaraciones sí constaban en el expediente, lo que derivó en la sanción máxima prevista para este tipo de faltas.

