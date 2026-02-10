¿Quién es Damián Larco, el reemplazo temporal de Mario Godoy en la Judicatura?

La madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) designó al vocal Damián Larco Guamán como presidente temporal del organismo. Esta decisión se tomó en un contexto de inestabilidad institucional, luego de que el titular, Mario Godoy Naranjo, solicitara licencia para enfrentar un proceso de juicio político y tomara vacaciones en medio de múltiples denuncias en su contra.

La sucesión no estuvo exenta de contratiempos, ya que la presidencia correspondía inicialmente a Alexandra Villacís. Sin embargo, Villacís no pudo asumir el cargo debido a un impedimento legal para ejercer funciones públicas, registrado en el Ministerio de Trabajo por solicitud del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ante este escenario, el Pleno optó por Larco para liderar la transición.

Perfil académico y formación en curso

La formación de Damián Larco se concentra principalmente en las áreas económica y financiera. Es Economista con mención en Gestión Empresarial por la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), donde también obtuvo una especialización en Finanzas y una maestría en Sistemas de Información Gerencial. Su currículum académico se complementa con un máster en Fiscalidad Internacional por la Universidad de la Rioja, en España.

En cuanto a su formación jurídica, los registros de la Judicatura y de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) indican que Larco se encuentra actualmente cursando la carrera de Derecho. Al momento, en el portal oficial de la Senescyt constan sus títulos de cuarto nivel en materias financieras y gerenciales, mientras que su titulación como abogado permanece en proceso académico.

Trayectoria en el sector público y privado

Damián Larco es una figura conocida en el ámbito tributario. Hace apenas dos años, desempeñó el cargo de Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), experiencia que constituye su principal carta de presentación en el sector público. Antes de su paso por la administración tributaria, consolidó una extensa carrera como consultor y auditor.

Su hoja de vida destaca pasos por firmas internacionales de prestigio, donde ocupó cargos directivos y de auditoría en compañías como Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers (PwC), BDO International y Grant Thornton. Esta experiencia en control financiero y auditoría externa será puesta a prueba ahora que asume la dirección de un organismo clave para el sistema de justicia del país.

Acciones inmediatas para la designación definitiva

De manera paralela a los cambios internos en la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) ha tomado acciones inmediatas para regularizar la conformación del organismo. Bajo la presidencia de Andrés Fantoni, el CPCCS convocó a una sesión extraordinaria para la tarde de este 10 de febrero de 2026.

El objetivo central de esta plenaria es revisar los informes remitidos por el director general de la Judicatura, Jorge Maruri, para viabilizar la solicitud de una nueva terna. Este proceso busca designar formalmente al reemplazo de Alexandra Villacís y asegurar el nombramiento del vocal suplente proveniente de la Corte Nacional de Justicia, garantizando así la estabilidad administrativa del máximo órgano de control judicial.

