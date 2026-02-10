Damian Larco presidirá el Consejo de la Judicatura durante licencia de Mario Godoy

El presidente de la Judicatura, sometido a juicio político, gozará de licencia hasta el 13 de febrero próximo

El Consejo de la Judicatura sesionó pasada la medianoche de hoy, 10 de febrero del 2026, con el objetivo de analizar la resolución para designar al miembro que presidirá el Consejo ante la ausencia temporal de su titular, Mario Godoy, e impedimento de su suplente, Alexandra Villacís.

La sesión inició a las 00:25. Los vocales Damian Larco, Magaly Ruiz, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros dieron el cuórum para la reunión. El secretario Marco Cárdenas dio lectura al orden del día de la sesión. Jorge Maruri, director general del Consejo de la Judicatura, tomó la palabra para manifestar que Villacís está impedida de ejercer el cargo por una deuda tributaria. "Debo manifestar que la revisión de la página del Ministerio del Trabajo a las 21:16 persiste la inhabilidad de la dra. Villacís documento que tengo en mis manos", reiteró.

Janeth Vinueza, funcionaria de Talento Humano, leyó un correo de Villacís en el que informa que está tramitando los documentos para ejercer cargo público. Según leyó Vinueza, el certificado del Servicio de Rentas Internas sobre deudas tributarias no lo había obtenido hasta el 9 de febrero. No obstante, según información oficial publicada por Villacís, el certificado del SRI con la misma fecha informa que no tiene deudas pendientes.

El vocal Fabara enfatizó en que no sesionan pasada la medianoche porque quieran ocultar algo, sino por la necesidad no dejar en acefalía al Consejo durante el tiempo de la licencia de Godoy. En medio de la sesión, Vinueza solicita la palabra para informar que pasada la 23:00 de ayer llegó el certificado de Villacís de no tener deudas tributarias. Sin embargo, la funcionaria de Talento Humano precisó que ese certificado no es el documento de no tener impedimento por lo que la inhabilitación presistiría.

Luego de los argumentos legales, el vocal Fabara vuelve a tomar la palabra para mocionar el nombre de Damian Larco para presidir el Consejo de la Judicatura durante la ausencia de Godoy. La propuesta fue aprobada con el voto de los cuatro vocales.

Esta sesión extraordinaria fue convocada en el contexto del juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien solicitó licencia. Lo que parecería ser un simple trámite administrativo se empantana con el supuesto impedimento legal que ahora pesa sobre Villacís para ejercer la presidencia del organismo. Esta novedad surge del Ministerio del Trabajo, entidad que informó de una supuesta inhabilitación legal de la vocal suplente para ejercer su cargo por una deuda tributaria. La vocal Villacís rechazó la afirmación y la intención de inhabilitarla.

Villacís, tras conocer la decisión a través de los medios de comunicación, publicó un comunicado en el que adjuntó un documento del Servicio de Rentas Internas que certificaría que no tiene tal deuda tributaria que motiva su inhabilitación. "Reitero a la ciudadanía que no existe impedimento legal real que me inhabilite, y que cualquier actuación institucional debe observa el debido proceso, la seguridad jurídica y la transparencia", reza parte el comunicado oficial de la funcionaria.

La página del Ministerio del Trabajo, fuera de servicio

Coincidencialmente, en medio de esta polémica, la página web del Ministerio del Trabajo para la consulta de información, como el impedimento para ejercer cargo público, estaba fuera de servicio. EXPRESO, la tarde de ayer 9 de febrero del 2026, realizó la consulta en el portal digital sobre el impedimento legal de Villacís y la información estaba disponible. En otro ejercicio de verificación de la misma información, la página arrojaba una imagen con el mensaje: "Trabajamos para mejorar nuestros servicios".

El Consejo de Participación Ciudadana apura la designación de un reemplazo

Con la misma rapidez que el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), presidido por Andrés Fantoni, convocó a una sesión la tarde de hoy 10 de febrero del 2026 para solicitar una nueva terna de la que salga el reemplazo de Villacís.

La sesión extraordinaria convocada para las 16:00 tiene como objetivo conocer algunos oficios suscritos por el director general del Consejo de la Judicatura, Jorge Maruri, sobre el mecanismo de selección del vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia.

