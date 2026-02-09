CJ pide su reemplazo: Alexandra Villacís asegura que no existe impedimento legal

Villacís rechaza impedimento y asegura que está al día con el SRI.

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura, Alexandra Villacís, reaccionó públicamente este lunes 9 de febrero de 2026 luego de que el organismo solicitara al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) iniciar el proceso para designar a su reemplazo temporal por un supuesto impedimento para ejercer funciones públicas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Villacís aseguró que la información que la inhabilitaría se originó en un registro del Ministerio del Trabajo que señalaba una presunta deuda tributaria; sin embargo, indicó que tras una verificación directa con el Servicio de Rentas Internas (SRI) se confirmó que no mantiene obligaciones pendientes y que se encuentra al día en sus pagos.

La funcionaria adjuntó además un certificado de cumplimiento tributario emitido por el SRI el mismo 9 de febrero, documento que señala que no registra deudas en firme. Según su versión, la inconsistencia correspondería a un error administrativo que debe ser aclarado por las autoridades competentes.

¿Qué dice Villacís?

En su pronunciamiento, Villacís sostuvo que no existe impedimento legal real que le impida asumir el cargo temporalmente, y señaló que ya presentó la solicitud correspondiente ante el Ministerio del Trabajo para que se corrija el registro. También afirmó que no fue notificada previamente para presentar aclaraciones antes de que se conociera públicamente la decisión de buscar su reemplazo.

Ante la información difundida en medios de comunicación sobre mi situación como vocal suplente del Consejo de la Judicatura, aclaro lo siguiente: pic.twitter.com/HPIk5tEpHD — Alexandra Villacís Parada (@ajvillacisp) February 10, 2026

El caso se produce en medio del pedido de licencia del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, situación que obligaba a que su suplente asumiera funciones de forma temporal. Mientras se resuelve la controversia administrativa, el CPCCS deberá definir el procedimiento a seguir respecto a la eventual designación de un reemplazo.

Convocan sesión para designar reemplazo

Pese a la aclaración realizada por Villacís, el Consejo de la Judicatura ya convocó a una sesión extraordinaria para designar al miembro que presidirá el Pleno ante la ausencia temporal del titular y el supuesto impedimento de su alterna.

La convocatoria establece que la sesión se realizará en modalidad telemática el martes 10 de febrero de 2026 a las 00:15, y tendrá como único punto del orden del día el análisis y resolución para designar a la autoridad que asuma la presidencia del organismo, en aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial.

