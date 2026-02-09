Caída de la web del Ministerio de Trabajo coincide con polémica de la Judicatura

La página web del Ministerio del Trabajo, donde se consulta el impedimento para ejercer cargos públicos, se encuentra caída o inaccesible, lo que impide verificar en línea información oficial en un momento clave para el Consejo de la Judicatura.

La plataforma sí estuvo operativa durante la tarde de este lunes 9 de febrero, cuando EXPRESO consultó el estado laboral de Alexandra Villacís, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, quien debía reemplazar temporalmente a Mario Godoy, presidente del organismo.

Godoy, quien se encuentra en medio de un proceso de juicio político, solicitó permiso laboral del 9 al 13 de febrero de 2026 y quién debía reemplazarlo era Villacís. Sin embargo, en la revisión, el sistema del Ministerio del Trabajo reflejó un supuesto impedimento, que posteriormente no pudo volver a ser reconfirmado debido a la caída del sitio.

Así se ve la Página web antes del cambio de vocal de la Judicatura. captura de pantalla

Alexandra Villacís niega que exista tal impedimento

Horas más tarde, Villacís difundió un comunicado público en el que explicó que el impedimento detectado por el Ministerio del Trabajo se habría originado por una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Sin embargo, aseguró que, tras una verificación directa ante el SRI, se confirmó que no mantiene deuda alguna y se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias.

Como respaldo, Villacís adjuntó un certificado oficial de cumplimiento tributario del SRI, emitido el 9 de febrero de 2026, en el que se certifica que no registra deudas en firme. En su comunicado, calificó el caso como una “inconsistencia administrativa” que debe ser explicada por el Ministerio del Trabajo y sostuvo que no existe impedimento legal real que la inhabilite para ejercer funciones públicas.

El CPCCS se activa para resolver el reemplazo de Villacís

En medio de esta polémica, el Consejo de Participación, presidido por Andrés Fantoni, convocó para este 10 de febrero para resolver la situación de Villacís y pedir una nueva terna a la Corte Nacional.

Villacís señaló que conoció por medios de comunicación sobre una convocatoria pública del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a una sesión extraordinaria relacionada con una eventual subrogación.

Los vocales de la Judicatura se convocan a medianoche

Este escenario coincide con una decisión clave al interior del Consejo de la Judicatura, integrado ahora por cuatro vocales, que sesionará de manera extraordinaria a la medianoche del 10 de febrero de 2026, con el objetivo de designar a un nuevo vocal suplente de la Presidencia, ante la ausencia de Mario Godoy y el supuesto impedimento atribuido a Villacís, quien no cuenta con él respaldo del gobierno de Daniel Noboa.

Los vocales de la Judicatura se convocan a medianoche

Este escenario coincide con una decisión clave al interior del Consejo de la Judicatura, integrado ahora por cuatro vocales (Magaly Ruiz, Fabián Larco, Alfredo Cuatros y Fabián Fabara), que sesionará de manera extraordinaria a la medianoche del 10 de febrero de 2026, con el objetivo de designar a un nuevo vocal suplente de la Presidencia, ante la ausencia de Mario Godoy y el supuesto impedimento atribuido a Villacís, quien no cuenta con el respaldo del gobierno de Daniel Noboa.

