Judicatura convoca sesión en la madrugada para designar reemplazo de Villacís

El Consejo de la Judicatura convocó a una sesión extraordinaria telemática para las 00:15 del martes 10 de febrero de 2026, en la que se analizará la designación del miembro que presidirá el Pleno del organismo ante la ausencia temporal del titular y el supuesto impedimento de su alterna, la vocal suplente Alexandra Villacís.

La convocatoria se produce horas después de que Villacís rechazara públicamente la inhabilitación registrada en el sistema del Ministerio del Trabajo y asegurara que se encuentra al día en sus obligaciones tributarias, respaldando su versión con un certificado del Servicio de Rentas Internas (SRI) que señala que no mantiene deudas en firme.

Sesión telemática con un solo punto del orden del día

Según el documento oficial, la sesión tendrá como único punto el “análisis y resolución para designar al miembro que presida el Pleno del Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna”, en aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial. La reunión se realizará en modalidad virtual y será transmitida en línea.

Licencia del presidente y disputa administrativa

El proceso ocurre en medio del pedido de licencia del presidente del organismo, Mario Godoy, situación que obliga a definir quién asumirá temporalmente la conducción del Pleno mientras se aclara la situación administrativa que involucra a la vocal suplente Villacís y el registro de impedimento que figura en el Ministerio del Trabajo.

