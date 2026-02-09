CPCCS tramitará pedido de la Judicatura para reemplazar a Alexandra Villacís

El Consejo de la Judicatura alega un supuesto impedimento legal de la vocal suplente de Mario Godoy

El Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) sesionará este martes 10 de febrero de 2026 para conocer y tramitar el pedido del Consejo de la Judicatura de activar el mecanismo de reemplazo de Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy, por un supuesto incumplimiento.

De acuerdo con la convocatoria del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, la solicitud del Consejo de la Judicatura será conocida y tramitada en la sesión extraordinaria N.º 5, prevista para las 16:00 de este 10 de febrero de 2026, en modalidad virtual.

El Consejo de la Judicatura pidió al CPCCS designar un nuevo vocal suplente tras descubrir que Alexandra Villacís Parada no puede ejercer funciones públicas.



La Judicatura de Godoy alega un supuesto impedimento de Villacís

El supuesto impedimento de Villacís estaría relacionado con deudas que mantendría con el Servicio de Rentas Internas (SRI), según una revisión realizada por EXPRESO en el Ministerio del Trabajo. No obstante, en el portal del SRI no consta ningún impedimento registrado a su nombre.

La búsqueda de un reemplazo para Villacís se origina, según trascendió en El Universo, en el pedido de licencia presentado por Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, desde este lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero, período en el que a Villacís le correspondería asumir el cargo.

Posible reemplazado de Villacís coincide con el juicio político a Godoy

El pedido del Consejo de la Judicatura se presenta en medio del juicio político contra su presidente, Mario Godoy, que se sustancia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y se encuentra en su recta final, previo a la redacción del informe final.

Godoy enfrenta cinco cargos, entre ellos la presunta desprotección del juez anticorrupción Carlos Serrano y los supuestos vínculos de su esposa, Dolores Vintimilla, con el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

