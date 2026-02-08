Godoy muestra certificados que descartan que su esposa haya defendido al serbio Srdan

El presidente del Consejo de la Judicatura sostuvo que las causas imputadas no tiene sustento

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, expuso sus pruebas documentales ante la Comisión de Fiscalización.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó ante la Comisión de Fiscalización, este 8 de febrero de 2026, documentación que descarta que su esposa, Dolores Vintimilla, haya ejercido la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan en el caso Euro2024.

Durante su exposición, Godoy presentó los pedidos de información que Vintimilla realizó a la Unidad Judicial de Garantías Penales y al Tribunal de Garantías Penales que conoció el caso Euro2024 y la participación de serbio Srdan.

Ambas instancias respondieron que la esposa de Godoy, Dolores Vintimilla, no consta como patrocinadora de ninguna de las partes procesales ni existen oficios en los que haya solicitado ser inscrita como tal. No obstante, Godoy precisó que Vintimilla estuvo vinculada al caso en una fase previa a la formulación de cargos.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, practicó este 8 de febrero de 2026 sus pruebas documentales de descargo. En las cuales contradice al juez Carlos Serrano.



Caso Pendrive: Godoy recuerda que jueza Vera denunció manipulación

Por otro lado, Godoy también se refirió al denominado caso Pendrive, tramitado en su contra por la jueza Nubia Vera. Aunque este proceso también es parte del juicio político en su contra, Godoy presentó un oficio en el que la propia magistrada denunció irregularidades en el trámite.

Godoy presentó un oficio del 19 de enero de 2026, emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en el que se señala que Nubia Vera aceptó de manera libre y voluntaria la conclusión de la denuncia en su contra. En el documento, incluso, se indica que "en un momento de ofuscación y confusión, fue utilizada por su anterior abogado, Washington Andrade Escobar, para protagonismo personal y beneficio de los intereses políticos del referido profesional".

Juez Serrano no presentó queja formal y denuncia sí fue gestionada

Respecto al mismo caso Euro2024, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, se refirió a la participación del juez anticorrupción Carlos Serrano. En especial, a las denuncias de presuntas presiones por parte del exdirector provincial de Pichincha, Henry Gaibor.

Godoy señaló que Serrano nunca presentó una queja disciplinaria formal durante el trámite, sino que el caso se conoció a través de la columna de opinión del abogado Felipe Rodríguez. No obstante, Godoy aclaró que la Judicatura actuó de forma inmediata, una vez conocidos los hechos.

Señaló que se ofició a la Fiscalía General del Estado con una noticia criminis respecto a los hechos denunciados por Rodríguez en su columna de opinión y el Ministerio Público informó sobre el inicio de una investigación previa. Del mismo modo, se aceptó la renuncia de Gaibor, entre otras acciones internas que se tomaron a raíz del caso de Serrano.

