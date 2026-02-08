Expreso
MARIO GODOY Y STALIN RAZA ASAMBLEA
Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, y su abogado, Stalin Raza.MATTHEW HERRERA/EXPRESO

Juicio político a Mario Godoy se retoma hoy en la Asamblea: ¿Qué se tiene previsto?

La Comisión de Fiscalización ha practicado las pruebas testimoniales contra el presidente del Consejo de la Judicatura

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomará este domingo 8 de febrero de 2026 el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Según la agenda, Godoy presentará sus pruebas documentales.

La reanudación del juicio político a Godoy está prevista para las 14:30 de este 8 de febrero de 2026.  La Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), sesionará en el Salón Tránsito Amaguaña, del Palacio Legislativo.

Mario Godoy comparecerá al final en Fiscalización

De acuerdo a la planificación original, Godoy debió practicar su prueba documental el 3 de febrero de 2026. Sin embargo, el presidente de la Judicatura señaló que para entonces no había recibido ninguna respuesta por parte de varias entidades, por lo que requería de más tiempo.

Ante la petición, el asambleísta Ferdinan Álvarez resolvió suspender la sesión y esperar a que las entidades pertinentes contesten los pedidos de información de Godoy. Ahora el presiente de la Judicatura presentará sus pruebas tras haber escuchados los testimonios en su contra.

El juez Carlos Serrano y su testimonio contra Godoy

Hasta el momento, los cinco asambleístas correístas proponentes del juicio político a Mario Godoy han practicado sus pruebas documentales y testimoniales, siendo la comparecencia del juez Carlos Serrano uno de los momentos más esperados del proceso.

El juez anticorrupción Carlos Serrano compareció ante Fiscalización el 6 de febrero de 2026. Durante su comparecencia, ratificó las presiones del exdirector Henry Gaibor y señaló la falta de respaldo por parte de la administración de Godoy en la Judicatura.

