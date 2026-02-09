La RC alerta sobre el posible archivo del tercer intento de juicio político al CPCCS

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto sesionar la tarde de este 9 de febrero de 2026

Luis Fernando Molina, del correísmo, es uno de los asambleístas proponentes del juicio político al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).

El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Fernando Molina, advirtió este 9 de febrero de 2026 sobre el posible archivo de su tercera solicitud de juicio político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene previsto sesionar la tarde de este lunes para resolver la solicitud.

"Hoy la bancada de ADN le da la espalda al país. El mismo texto presentado en el primer y segundo juicio político. El mismo anuncio de pruebas que la UTL (Unidad Técnica Legislativa) validó en dos ocasiones. Ese es el argumento burdo con el que hoy pretenden justificar el blindaje al CPCCS", publicó Molina en sus redes sociales.

Una fotografía del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, con el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, ha sido objeto de críticas en redes sociales.



El interés detrás del posible archivo al juicio político contra el CPCCS

Para Molina, el posible archivo de la tercera solicitud de juicio político al CPCCS no es coincidencia, sino que responde a intereses vinculados directamente al oficialismo. "Es un sainete para encubrir el verdadero objetivo: que el Gobierno controle la Fiscalía", sentenció.

El asambleísta Molina fue más allá y vinculó el posible archivo del juicio político al CPCCS con el caso de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. "Que el país se entere: quienes impusieron a Mario Godoy entre irregularidades, ahora pretenden tomarse la Fiscalía. No es gobernabilidad, es la captura del Estado", sentenció.

Hora de la sesión del Consejo de Administración Legislativa (CAL)

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionará este lunes 9 de febrero, a las 16:30, en modalidad virtual. Antes de resolver la solicitud, el organismo conocerá el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL), cuyo criterio no es vinculante.

Según la alerta del correísmo, el informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) recomendaría al CAL inadmitir el proceso. Esto, pese a que la bancada asegura haber presentado más firmas de las necesarias para calificar esta tercera solicitud.

