Mario Godoy no responde la pregunta más importante de su juicio político: ¿cuál es?

Este 10 de febrero de 2026 culminará la practica de pruebas. La Comisión de Fiscalización elaborará informe final

La Comisión de Fiscalización conoció este 9 de febrero de 2026 pruebas reservadas de Mario Godoy, presidente el Consejo de la Judicatura.

El juicio político contra Mario Godoy, titular del Consejo de la Judicatura, entra en su etapa decisiva. La Comisión de Fiscalización retomó ayer el proceso para evacuar las últimas pruebas de descargo y los testimonios solicitados por los interpelantes. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por una sesión reservada y la ausencia total de los testigos restantes.

Antes de dar paso a las comparecencias, el asambleísta Luigi García (ADN) logró que se aprobara una reconsideración a la moción del pasado 8 de febrero. Su objetivo: declarar la sesión reservada para analizar documentación sensible remitida por el Ministerio del Interior. Ante esto, el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez, dispuso cortar la transmisión y desalojar a la prensa.

Al retomarse la sesión pública, estaba previsto recibir a los ocho últimos testigos citados por la bancada correísta (proponente del juicio). No obstante, ninguno acudió al llamado. La lista de ausentes incluyó a Marco Rodríguez, presidente (e) de la Corte Nacional de Justicia; al periodista Andersson Boscán; al asambleísta Humberto Alvarado; a los exlegisladores Ramiro Vela, César Umajinga, Adriana García y Lenin Rogel; y a Wilfrido Espinoza Martínez.

Ante el ausentismo generalizado, Álvarez recordó que la ley no faculta el uso de la fuerza pública para estas comparecencias, aunque se insistirá con una nueva notificación. Finalmente, suspendió la jornada y convocó a la reinstalación para este 10 de febrero de 2026, fecha límite para la actuación de pruebas.

El Consejo de la Judicatura pidió al CPCCS designar un nuevo vocal suplente tras descubrir que Alexandra Villacís Parada no puede ejercer funciones públicas.



Comisión de Fiscalización deberá elaborar informe en cinco días

De acuerdo con el cronograma de la Comisión de Fiscalización, una vez concluida la etapa de pruebas de cargo y descargo, el proceso entra en su fase final: la elaboración del informe que recomendará la censura o el archivo del juicio político contra Mario Godoy.

La mesa legislativa tendrá un plazo de cinco días (del 11 al 15 de febrero de 2026) para redactar y difundir este documento. No obstante, la normativa contempla una posible prórroga de cinco días adicionales para la remisión del informe, más 48 horas para notificar oficialmente al funcionario imputado.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, practicó las pruebas documentales de descargo en su juicio político. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

¿Quién ordenó presionar al juez Serrano?: la respuesta pendiente de Godoy

Aunque todavía faltan testimonios por evacuar, la responsabilidad política de Mario Godoy ya está demostrada, opinó el constitucionalista Gonzalo Muñoz. “Si bien la acusación pudo haber sido más sólida, el hecho cierto es que se termina probando una responsabilidad política clara”, aseguró.

Para Muñoz, la defensa de Godoy dejó sin respuesta la interrogante principal: “Si no fue él quien envió a Henry Gaibor a presionar al juez Serrano, ¿quién fue? Esa debería ser su carta de presentación, pero omiten abordar el tema bajo el burdo pretexto de que está en investigación fiscal”.

En esa línea, Henry Cucalón, exministro de Gobierno, calificó la defensa de Godoy como desenfocada. “Han tratado infructuosamente de confundir un proceso de control político con uno jurisdiccional. Sin embargo, el testimonio del exjuez Carlos Serrano es contundente”.

A juicio de Cucalón, el solo hecho de que Godoy haya respaldado a Henry Gaibor (exdirector de la Judicatura en Pichincha) sin exigirle revelar quién ordenó las presiones al juez Serrano constituye motivo suficiente para su destitución. “Basta de sainetes y distractores. La Asamblea tiene que responder a la ciudadanía censurando y destituyendo a Godoy”, sentenció.

