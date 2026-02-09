Juicio político a Mario Godoy: Claves de su defensa ante la Asamblea

El presidente del Consejo de la Judicatura practicó sus pruebas documentales ante la Comisión de Fiscalización

El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, entra en su recta final, luego de que desde el fin de semana pasado se practiquen finalmente sus pruebas documentales de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.

Tras varios días de espera, el domingo 9 de febrero de 2026 la Comisión de Fiscalización sesionó para conocer las pruebas documentales de descargo de Godoy. El presidente de la Judicatura respondió a las cinco acusaciones en su contra, entre ellas la presunta falta de protección al juez Carlos Serrano.

La última prueba pendiente se conoció este 9 de febrero de 2026, cuando, por moción del asambleísta Luigi García (ADN), la Comisión de Fiscalización se declaró en sesión reservada para conocer la documentación remitida por el Ministerio del Interior. Sin embargo, los últimos testigos del correísmo están pendientes de declarar ante la mesa de Fiscalización.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional reanudó el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.



La seguridad del juez Carlos Serrano

El presidente del Consejo de la Judicatura inició la práctica de su prueba aclarando las acusaciones en su contra respecto al caso Euro2024, donde era procesado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, y la supuesta falta de protección al juez anticorrupción Carlos Serrano.

Godoy presentó documentación que certifica que, a través de varios oficios, se gestionó la restitución de la seguridad para el juez Serrano ante el Ministerio del Interior y que incluso se concedió la medida de teletrabajo solicitada por el propio magistrado. Sin embargo, cuestionó que, pese a las gestiones realizadas, Serrano finalmente decidiera renunciar al cargo. También recordó que el Consejo de la Judicatura no tiene la facultad de gestionar seguridad, sino únicamente Interior.

En ese sentido, también explicó que la renuncia de Serrano no pudo ser aceptada porque, de acuerdo con las directrices del Consejo de la Judicatura, los jueces deben dejar por escrito las sentencias dictadas de forma oral. En el caso de Serrano, tenía pendientes seis sentencias por redactar, según indicó Godoy con información de las propias direcciones de la Judicatura.

Respecto a la presunta presión del exdirector Henry Gaibor, Godoy señaló que el juez Serrano nunca presentó una queja disciplinaria formal. Además, sostuvo que la Judicatura realizó las gestiones necesarias para atender el caso, al presentar una notitia criminis ante la Fiscalía General del Estado y aceptar la renuncia de Gaibor.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Godoy y su vínculo con el serbio Jezdimir Srdan

Sobre el mismo caso Euro2024, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, explicó la participación de su esposa, la abogada Dolores Vintimilla, en la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, actualmente solicitado en extradición por Austria.

Godoy presentó ante la Comisión de Fiscalización certificaciones judiciales que señalan que Vintimilla no consta como defensora ni existe escrito alguno en el que haya solicitado asumir la defensa en el caso relacionado con la red de Srdan.

Sin embargo, Godoy aclaró que la participación de Vintimilla en el caso del serbio Jezdimir Srdan se limitó a la investigación previa a la formulación de cargos, por lo que, desde entonces, según indicó, no mantiene vínculo alguno con el narcotraficante.

La jueza Nubia Vera y el caso Pendrive

Por otra parte, Godoy abordó el denominado caso Pendrive, seguido en su contra por la jueza Nubia Vera. Aunque este expediente también forma parte del juicio político en su contra, el funcionario presentó un oficio en el que la propia magistrada advirtió presuntas irregularidades en el desarrollo del proceso.

Godoy expuso un oficio fechado el 19 de enero de 2026, emitido por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha, en el que se establece que Nubia Vera aceptó de forma libre y voluntaria la conclusión de la denuncia presentada en su contra. El documento señala, además, que la magistrada indicó que, "en un momento de ofuscación y confusión", fue utilizada por su anterior abogado, Washington Andrade Escobar, con fines de protagonismo personal y en beneficio de intereses políticos del mencionado profesional.

