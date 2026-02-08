Mario Godoy contradice al juez Serrano y demuestra que gestionó pedido de seguridad

El presidente del Consejo de la Judicatura practicó este 8 de febrero de 2026 sus pruebas documentales de descargo

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, practicó las pruebas documentales de descargo en su juicio político.

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, presentó este 8 de febrero de 2026 sus pruebas documentales de descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político iniciado en su contra. En su intervención, demostró que sí gestionó el pedido de seguridad solicitado por el juez anticorrupción Carlos Serrano.

La reanudación del juicio político a Mario Godoy está prevista para las 14:30 de este 8 de febrero de 2026. La Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), sesionará en el Salón Tránsito Amaguaña, del Palacio Legislativo.

Hasta el cierre de esta nota, una moción del asambleísta Luigi García (ADN) no fue aprobada para conocer, en sesión reservada, la información sensible remitida por el Ministerio del Interior. El presidente de la Comisión mantuvo la sesión en suspenso para decidir si se la aplaza o si se continúa con la práctica de la prueba de Mario Godoy.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional retomará este domingo 8 de febrero de 2026 el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.



El juez Carlos Serrano fue quien solicitó teletrabajo, aclara Godoy

Godoy inició su exposición mostrando un correo electrónico del 3 de diciembre de 2025, en el que el vocal Damián Larco remitió al entonces director provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, un oficio con el asunto "solicitud urgente de seguridad y teletrabajo", al que se adjuntó la petición de seguridad presentada por el juez Serrano.

Según expuso Godoy, la petición de Serrano no solo solicitaba la restitución de la protección asignada, sino también la autorización inmediata de la modalidad de teletrabajo hasta que se restablezca su seguridad. Esto, afirmó el presidente de la Judicatura, demuestra que no se trató de una decisión unilateral, sino de una solicitud del propio magistrado.

Renuncia del juez Serrano no fue aceptada por directriz anterior

Tras la renuncia del juez Serrano, Godoy mostró un documento del análisis de la Dirección Nacional de Gestión Procesal en el que se recuerda que existe una directriz previa que recomienda a los jueces dejar por escrito las sentencias dictadas de manera oral. Además, que por el modelo de tribunales fijos requiere para su funcionamiento contar con tres juzgadores o sus múltiplos, y con la salida de Serrano el Tribunal de Garantías Penales se quedaría con ocho magistrados.

En ese sentido, Godoy presentó otro memorando, fechado el 8 de diciembre de 2025, del entonces director Henry Gaibor, dirigido a la directora nacional de Talento Humano, Janeth Soraya Vinueza Betancourt, en el que se informa que el juez Serrano tenía pendientes seis causas por reducir a escrito.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez. GUSTAVO GUAMAN/EXPRESO

Judicatura de Godoy sí gestionó pedido de seguridad de Serrano

Por otra parte, respecto al pedido de seguridad del juez Carlos Serrano, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, presentó un correo electrónico fechado el 8 de diciembre de 2025, enviado por el director general de la Judicatura al ministro del Interior, John Reimberg. En el mensaje se solicitó "disponer que se brinde atención prioritaria, protección y seguridad individual, así como al personal del prenombrado servidor, considerando el riesgo para su integridad en el ejercicio del cargo que ostenta como juez del Tribunal de Garantías Penales".

Godoy incluso señaló que, tras el oficio de insistencia que el juez Serrano envió el 17 de diciembre de 2025 al entonces director Gaibor sobre su seguridad, el Consejo de la Judicatura volvió a solicitar al Ministerio del Interior que se disponga la atención prioritaria para Serrano. Este pedido constó en un oficio remitido a John Reimberg el 18 de diciembre de 2025. Además, se recabó información sobre la evaluación de riesgo de otros jueces, como en el caso del juez Christian Fierro.

