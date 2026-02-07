Henry Gaibor evita la Asamblea en medio de graves acusaciones del juez Carlos Serrano

El exdirector de la Judicatura de Pichincha no acudió a la Asamblea para rendir su testimonio y defenderse

Henry Gaibor (d) es objeto de una investigación previa por las presuntas presiones a un juez cuando laboraba como director provincial de la Judicatura de Pichincha.

El exdirector de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor, fue convocado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para comparecer como testigo dentro del proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, no se presentó la tarde el viernes 6 de febrero de 2026.

La importancia de su testimonio radicaba en esclarecer si presionó o no al juez anticorrupción Carlos Serrano para que declarara inocente al narcotraficante Jezdimir Srdan. En noviembre de 2025, Srdan enfrentaba un juicio por un caso de lavado de activos que implicaba la posible confiscación de bienes por 11 millones de dólares.

Ante la ausencia del exdirector de Pichinca, el único testimonio que sustenta esta versión es el del propio juez Serrano. Él compareció desde el extranjero, por vía telemática, donde reside en condición de autoexilio y con temor por su vida. Según afirmó, abandonó el país tras recibir amenazas del narcotraficante Jezdimir Srdan y presiones de Gaibor, las cuales aseguró haber grabado.

En los audios difundidos se escuchan frases que el juez considera explícitas. “El pedido, así de osado, no me lo dijeron directamente, pero me pidieron que ponga atención. Es una defensa muy particular, pero esta persona podría delatar quién habría contaminado (contenedores). Espero que me esté entendiendo”. En otra grabación se oye: “Yo solo cumplo con pasarle el mensaje”. Y en una más: “A él le habían procesado por narcotráfico o lavado, pero en realidad es narcotráfico. Yo no soy penalista”.

El paso de Henry Gaibor por la Judicatura

Gaibor llegó al Consejo de la Judicatura con el respaldo de Mario Godoy. El 19 de agosto de 2024, mediante los trámites CJ-INT-2024-20757 y CJ-PRC-2024-0383-M, Godoy remitió la hoja de vida de Gaibor para su validación en Talento Humano. Días después, el Pleno lo designó como director provincial de la Judicatura de Pichincha.

