Serrano habló y retrató el alcance del narco en la Judicatura presidida por Godoy

El juez anticorrupción Carlos Serrano retrató así la situación: existen dos vertientes desde las que se ejerce presión sobre los operadores de justicia: la delincuencia común y los “denominados delincuentes de cuello blanco”. Hoy vive bajo la presión de ambos frentes.

Finalmente, el magistrado habló abiertamente de su denuncia y puso sobre la mesa la situación del sistema de justicia. Este 6 de febrero de 2026, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, se desarrolló el cuarto día de actuación de la prueba dentro del proceso de juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Serrano participó de forma virtual, pues salió del país como medida de seguridad.

La sesión arrancó con incidentes entre el correísmo y el presidente de la mesa, Ferdinan Álvarez. Este último intentó postergar el testimonio del juez anticorrupción y trasladó a la comisión su pugna personal con asambleístas de la Revolución Ciudadana, quienes el día anterior lo acusaron de bloquear la comparecencia de testigos.

El tema se volvió tan personal que, al conocerse que el juez Serrano ya estaba conectado, el asambleísta Raúl Chávez, del bloque de la RC, optó por dar la razón a Álvarez. Ofreció disculpas y pidió que el presidente de la mesa desistiera de su intención de dejar para después el testimonio, como si la trascendencia de la comparecencia de Serrano no fuese razón suficiente para escucharlo de inmediato.

Serrano marcó la cancha: “Mi presencia aquí no es para favorecer o perjudicar a las diferentes posiciones políticas que hay en la Asamblea. Entiendo que cada una tiene sus intereses. Pero esto es sobre la defensa de un valor fundamental: la independencia judicial”.

La situación de la justicia

A partir de ahí, detalló hechos que ya eran de conocimiento público. Afirmó que Henry Gaibor, otrora director provincial de la Judicatura en Pichincha, lo presionó en el caso Euro 2024, en el que fue juzgado el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan por lavado de activos. Justamente las presiones de Gaibor fueron el detonante para el juicio político en el Legislativo.

Mario Godoy ha sid parte de todas la sesiones aunque su participación ha sido mínima ya que la defensa está en manos de su abogado. Foto: Matthew Herrera/ Expreso.

Puso a Gaibor como parte de una “organización jerarquizada”, es decir, el Consejo de la Judicatura. Para dejarlo claro, señaló: “Cuando me presiona alguien del Consejo de la Judicatura, esa persona pertenece a una organización. No es una persona aislada. Obedece a una organización porque pudo presionar en función del cargo que cumple. El cargo que cumple tiene relación con el jerárquico que tiene la obligación de controlar que no haya existido presiones, porque tiene que velar la independencia judicial”. La referencia fue directa a Godoy.

Ante una pregunta de la correísta Mónica Palacios, Serrano advirtió que existe temor en varias judicaturas. “No existe un ambiente de libertad como el que debería garantizarse. No puedo dar más detalles, porque implicaría involucrar a terceras víctimas y no sé si esas víctimas están dispuestas a hablar”.

Las preocupaciones del oficialismo

Retratada así la situación de la justicia en el país, para los asambleístas del oficialismo que integran la comisión y que redactarán el informe con la recomendación sobre el futuro del juicio político, resultó más relevante, por ejemplo, establecer la relación entre el juez Serrano y los proponentes correístas de la interpelación a Godoy.

La vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Tapia, preguntó cuántas veces había hablado con el legislador Raúl Chávez. La insistencia en ese tema continuó con la intervención de la también oficialista Fabiola Sanmartín, quien fue más directa. Mostró un tuit de Chávez en el que se afirmaba que recibió un mensaje de Serrano para confirmar su comparecencia en la comisión. La única pregunta relacionada con Gaibor se centró en cuántas veces se había reunido Serrano con el exdirector de la Judicatura en Pichincha.

Serano y su seguridad

Serrano dijo que teme por su vida. Él recordó que Srdan es buscado en varios países y eso da cuenta del alcance de su red criminal por fuera de las fronteras de Ecuador.

Sobre Gaibor, la defensa de Godoy no dijo nada. El abogado Stalin Raza se centró en evidenciar que no era competencia de su defendido otorgarle la seguridad que le quitaron pese al riesgo que tenía.

El titular de la Judicatura ofreció ahondar en ese tema en su actuación de la prueba. Eso ocurrirá el 8 de diciembre de 2026, después de haber escuchado a sus interpelantes y a los testigos clave de sus interpelantes. Es decir, hablará luego de tener todas las cartas sobre la mesa.

