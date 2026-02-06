Mario Godoy tiene fecha para presentar sus pruebas en Fiscalización

El titular de la Judicatura fue convocado para la actuación de sus pruebas después de que no lo hizo el 3 de febrero

Finalmente, el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, presentará sus pruebas dentro del proceso de juicio político que se lleva adelante en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Lo hará en la sesión convocada para el domingo 8 de febrero de 2026.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), realizó la convocatoria este 6 de febrero de 2026. El anuncio ya lo había anticipado el viernes, durante el cuarto día de actuación de las pruebas testimoniales y la comparecencia del juez anticorrupción Carlos Serrano.

Álvarez explicó que en la jornada de ese día, tal como ocurrió, se evacuarían los testimonios pendientes de Milton Castillo y del abogado Washington Andrade. Sin embargo, tras un impasse entre los legisladores correístas que impulsan el juicio político contra el titular de la Judicatura y el presidente de la Comisión, se decidió iniciar la sesión con las comparecencias de Serrano y del también juez anticorrupción Christian Fierro. “La prueba documental del señor Mario Godoy queda para el domingo en la tarde”, señaló.

Para esa fecha, la actuación de Mario Godoy es la única prevista.

¿Por qué Godoy comparece al final?

El presidente de la Judicatura debía actuar su prueba documental el pasado 3 de febrero de 2026, después de la intervención de los cinco legisladores correístas que buscan su destitución.

Godoy argumentó que no había recibido la respuesta de dos entidades, entre ellas la propia Judicatura que preside. Ante esa situación, Álvarez decidió suspender la sesión y esperar la contestación de las instituciones requeridas.

De esta manera, el titular de la Judicatura presentará sus pruebas luego de haber escuchado todos los argumentos de los interpelantes y también los testimonios de los comparecientes convocados a la Comisión de Fiscalización; entre ellos, el juez anticorrupción Carlos Serrano, considerado un testigo clave en este caso.

