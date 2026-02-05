Expreso
Ferdinan Álvarez es el presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional.
Ferdinan Álvarez es el presidente de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional.Cortesía: Asamblea/ Flickr

ADN definirá su posición ante la censura de Mario Godoy: Esto dijo Álvarez

La bancada oficialista esperará que se presenten todas las pruebas en la Comisión de Fiscalización para reunirse

El proceso de juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, continúa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. En este escenario, la posición de la bancada oficialista de ADN respecto a una eventual censura y destitución aún no ha sido formalizada.

Este 5 de febrero de 2026, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), dio algunas señales sobre el momento en que podrían definir una postura. El legislador señaló: “Hemos sido claros como comisión y movimiento. Como comisión no estamos para perseguir ni blindar. Estamos para cumplir lo que dice la Ley y la Constitución”, aseguró Álvarez.

Sobre la posición de la bancada oficialista, el titular de Fiscalización agregó: “Una vez evacuada toda la prueba documental y testimonial, nos reuniremos como bancada y tomaremos una decisión. Siempre buscando la verdad”.

¿Por qué es importante la posición de ADN?

Los votos del oficialismo serán determinantes cuando el juicio político contra Mario Godoy llegue al Pleno de la Asamblea. Esa bancada cuenta con 69 propios, sin sumar los apoyos de aliados que le han permitido mantener la mayoría en el Legislativo.

Para la censura y destitución de Godoy, la normativa exige el respaldo de una mayoría calificada del Pleno, es decir, 101 votos. El correísmo, fuerza política que impulsa el enjuiciamiento al titular de la Judicatura, dispone de apenas 62 voluntades. Así, el desenlace del proceso dependerá de la decisión que adopte ADN.

Sobre las pruebas de Godoy

El martes 2 de febrero de 2026, Godoy debía presentar sus pruebas documentales. Argumentó que el Ministerio del Interior y el propio Consejo de la Judicatura, que él preside, no habían respondido a los pedidos de información formulados como parte del anuncio de su prueba. Esta situación provocó la suspensión de la sesión y se acordó que, una vez que la documentación fuera remitida, Godoy actuaría su prueba.

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, asiste a la Comisión de Fiscalización como parte de su proceso de juicio político.KARINA DEFAS/EXPRESO

Ferdinan Álvarez indicó este 5 de febrero de 2026 que dichas respuestas ya habían sido entregadas. “Con aquello yo entendería que mañana vamos a evacuar la prueba del señor Godoy”.

