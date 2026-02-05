Juicio político a Mario Godoy: el testimonio del juez Carlos Serrano ya tiene fecha

El correísmo formalizó su pedido para que el juez Serrano pueda rendir su testimonio vía telemática

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, confirmó este 5 de febrero de 2026 las fechas tentativas del testimonio del juez anticorrupción Carlos Serrano en el juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Previo a la continuación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, Veloz, una de las proponentes del juicio político, indicó que está previsto que el juez Carlos Serrano rinda su testimonio entre el lunes 9 y martes 10 de febrero de 2026.

De hecho, Veloz indicó que el asambleísta Raúl Chávez, otro de los proponentes del juicio político contra Godoy, solicitó formalmente al presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, los accesos para que el juez Serrano pueda comparecer.

El juez Carlos Serrano, testigo clave del correísmo, faltó a sesión

La comparecencia del juez Carlos Serrano estaba prevista para el 4 de febrero de 2026, cuando la Comisión de Fiscalización inició con la práctica de las pruebas testimoniales de los proponentes del juicio político a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Serrano estaba convocado junto con la exvocal de la Judicatura, Solanda Goyes; el abogado Ramiro García; y el juez y expresidente (e) de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. Sin embargo, ni Serrano ni Suing comparecieron ante la mesa de Fiscalización.

Veloz adelantó que se pedirán los accesos para que el juez Serrano pueda comparecer ante la mesa de Fiscalización, mientras que se insistirá a Suing para que asista y rinda su testimonio en el juicio político contra Mario Godoy.

¿Por qué es importante el testimonio del juez Carlos Serrano?

El juez anticorrupción Carlos Serrano es una pieza clave en el juicio político contra Mario Godoy, pues sus denuncias sobre las presuntas presiones en el caso Euro 2024 fueron las que provocaron que el correísmo presente la solicitud de control político.

Según la denuncia de Serrano, el exdirector provincial de Pichincha de la Judicatura, Henry Gaibor, le solicitó que "le preste atención" a la defensa del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, actualmente en proceso de extradición a Austria. Dicha conversación quedó registrado en grabaciones que luego se difundieron en internet.

Aunque el correísmo espera se concrete la comparecencia de Serrano, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz dijo este 5 de febrero de 2026 que las grabaciones de las presiones de Gaibor deberían ser prueba suficiente para destituir a Mario Godoy del Consejo de la Judicatura.

