"Un juez no debe recibir llamadas ni visitas": Goyes en juicio político a Mario Godoy

La exvocal del Consejo de la Judicatura rindió su testimonio en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

La exvocal Solanda Goyes acudió este 4 de febrero de 2026 a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para rendir su testimonio dentro del juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.

Para la reanudación del juicio político contra Godoy estaba prevista la comparecencia de tres personas más, además de Goyes. Los asambleístas del correísmo proponentes del proceso convocaron al abogado Ramiro García, al juez anticorrupción Carlos Serrano y al juez y expresidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing.

Sin embargo, ni Serrano ni Suing comparecieron. En el caso de Serrano, la asambleísta de la Revolución Ciudadana Viviana Veloz solicitó que se le permita rendir su testimonio de forma telemática en los próximos días, mientras que Suing será nuevamente convocado.

La asambleísta Viviana Veloz recordó que el juez Serrano está fuera del país y mantiene un riesgo elevado por sus denuncias.



Exvoca Goyes denunció actos irregulares de Mario Godoy

Durante su comparecencia, la exvocal Solanda Goyes recordó el caso de presunta presión al juez anticorrupción Carlos Serrano y cuestionó que los magistrados del país se vean comprometidos por los intereses de terceras personas.

"Un juez nunca, por respeto a los ecuatorianos y a los jueces, debe recibir una llamada, una visita, una convocatoria para solicitarle que actúe de tal o cual manera en un proceso judicial", dijo Goyes a la mesa de Fiscalización.

No obstante, la exvocal Solanda Goyes también hizo un repaso de presuntos actos irregulares de la administración de Mario Godoy en la Judicatura, vinculados con el caso del narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.

Defensa de Mario Godoy pone en duda el testimonio de Goyes

Goyes, por ejemplo, mencionó que la jueza Gabriela Lara, quien integró el tribunal que juzgó a Srdan, pudo conocer el caso tras no haber sido sancionada dentro del grupo de tres jueces anticorrupción investigados en el denominado caso Fachada. Recordó que Lara fue la única jueza del tribunal que no falló en contra de Srdan.

Sin embargo, el patrocinador jurídico de Mario Godoy, el abogado Stalin Raza, cuestionó la pertinencia del testimonio de Goyes, pues señaló que ella no conoció de primera mano ninguno de los hechos que rindió testimonio.

"En cualquier corte, incluso la celestial, los testigos declaran acerca de los hechos que le constan y que han podio percibe y queda claro que no ha participado en ninguna de los actividades de los hechos que ha sido preguntada", dijo.

El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, asistió a la Comisión de Fiscalización. KARINA DEFAS/EXPRESO

Goyes reconoce su rol en la desingación de Henry Gaibor

Por otro lado, respecto a los cuestionamientos por la designación de Henry Gaibor como director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, la exvocal Goyes reconoció que formó parte del Pleno que aprobó su nombramiento, pero marcó excepciones.

Goyes, por ejemplo, sostuvo que el nombre de Gaibor fue propuesto por Mario Godoy y apoyado por el entonces vocal Merck Benavides. Aunque reconoció que votó a favor del nombramiento de Gaibor, precisó que le retiró su respaldo apenas se conocieron las denuncias en su contra.

Gaibor es una pieza clave en el juicio político contra Godoy porque, según las grabaciones reveladas sobre presiones al juez anticorrupción Carlos Serrano, fue él quien, a nombre de una tercera persona, se acercó al magistrado para pedirle que “le ponga atención” a la defensa del serbio Srdan.

