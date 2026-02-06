Expreso
El juez anticorrupción, Carlos Serrano, habló de las presiones de Henry Gaibor y de cómo le retiraron la protección, tras sentenciar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.
El juez anticorrupción, Carlos Serrano, habló de las presiones de Henry Gaibor y de cómo le retiraron la protección, tras sentenciar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan.Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

"No hay respuestas" de la Judicatura para proteger a jueces, denuncian magistrados

La Asociación de Magistrados dice que el caso del juez Serrano muestra los riesgos que enfrentan. Exige seguridad al CJ

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ) denunció este 6 de febrero de 2026 que pese a que ha exigido que el Consejo de la Judicatura refuerce los protocolos de seguridad para los juristas, "no se han contado con respuestas efectivas, técnicas ni sostenidas en el tiempo". Así se pronunció el gremio, después de que el juez anticorrupción, Carlos Serrano, manifestó el viernes en la Asamblea Nacional que le retiraron la protección, luego de sentenciar al narcotraficante serbio, Jezdimir Srdan. 

Según la organización de magistrados, el caso de Serrano "constituye una muestra clara de los riesgos permanentes a los que se enfrentan juezas y jueces en el ejercicio de sus funciones". 

El pronunciamiento de los jueces se dio horas después de que Serrano compareciera ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, durante la práctica de las pruebas en el juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Mario Godoy.

Allí el juez anticorrupción aseguró que el exdirector provincial de la Judicatura de Pichincha, y hombre de confianza de Godoy, "Henry Gaibor ejerció presión sobre mí en el caso Euro 2024. Este es un hecho que fue público mediante una columna de opinión presentada por el doctor Felipe Rodríguez”, manifestó.

La amenazas de muerte contra Serrano

Durante su intervención, Serrano narró cómo colocaron un carro bomba cerca del Complejo Judicial Norte de Quito, donde estaba su despacho; el retiro de su protección y las maniobras que efectuaba para cuidar su integridad, después de recibir amenazas de muerte a través de un gesto que hizo Srdan en referencia a una decapitación, en plena audiencia de juicio telemática.

En las audiencias, "los operadores de justicia deben confrontar a personas procesadas, vinculadas a estructuras delictivas y grupos de delincuencia organizada, sin contar con las garantías mínimas de protección", señaló la Asociación de Jueces y detalló que el gremio ha solicitado que se autorice vidrios polarizados para los vehículos en los que se transportan y ajustes de protocolos. Sin embargo, "estas solicitudes no han sido atendidas", denunció.

Jueces exigen protección

El gremio reiteró su exigencia y exhortó a que las autoridades  para que implementen políticas y "acciones reales que garanticen la seguridad de los administradores de justicia".

El juicio político contra Godoy se inició por la denuncia de Serrano, el cual derivó en una investigación en la Fiscalía, cuya indagación es reservada y se encuentra en fase previa. El magistrado salió del país para precautelar su vida, mientras que el titular de la Judicatura enfrenta el rechazo de distintos sectores de la opinión pública, pero él ha descartado renunciar al cargo.

