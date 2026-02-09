El caso del narco Nezdet Vokshi salpica a la justicia y tensa lazos

Un albano-neerlandés sentenciado en Europa logró frenar su extradición. Lo defendió el estudio jurídico de la esposa de Godoy

Figura. Nezdet Vokshi, de 56 años, fue capturado en 2022, pero en 2023 se libró de la orden de extradición.

Nezdet Vokshi, un ciudadano albano-neerlandés de 56 años, con una sentencia en los Países Bajos por tráfico de drogas, fue otro de los narcotraficantes defendidos por Invictus Law Group, el estudio jurídico de Dolores Vintimilla, esposa de Mario Godoy, cuando este aún no era presidente de la Judicatura. La participación de ese despacho es clave en el juicio político contra el funcionario.

Vokshi fue capturado el 2 de abril de 2022, en Daule. En su poder se encontraron seis teléfonos. Para la Policía y el Ministerio del Interior, la detención representó un golpe contra la delincuencia transnacional.

Sin embargo, dieciocho días después recuperó la libertad mediante un habeas corpus concedido por Erika Moriel, jueza multicompetente de Manglaralto. En esa misma unidad, solo unos días antes, el exvicepresidente Jorge Glas recibió un habeas corpus irregular, que le permitió salir de la cárcel de Latacunga mientras era acompañado de su entonces abogado Fausto Jarrín, amigo de Vintimilla y Godoy; y actual asesor del presidente Daniel Noboa.

La decisión fue apelada y, el 13 de abril de 2022, la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena determinó que la jueza incurrió en error inexcusable, por lo que meses después fue destituida por el Consejo de la Judicatura presidido entonces por Fausto Murillo. El tribunal revocó el habeas corpus y restableció la orden de captura.

El 5 de julio de 2022, es decir, 94 días después de la primera captura de Vokshi y cuando la Corte Nacional de Justicia ya había activado el proceso de extradición, su conviviente, Adriana Carolina Moreira Quiroz, presentó una demanda de alimentos por la manutención de sus dos hijas menores de edad. En ese proceso, un juez ordenó la prohibición de salida del país del ciudadano extranjero.

En ese contexto, en marzo de 2023, el estudio jurídico relacionada a la esposa de Godoy asumió la defensa de Vokshi. Los abogados a cargo del caso fueron Francisco Rosero Utreras y José García Cevallos.

Procesos activados en varias ciudades

El 21 de marzo de ese año, Moreira Quiroz, quien tiene una empresa dedicada a la exportación de frutas, presentó una demanda de conflicto negativo de competencia ante la Corte Constitucional. El planteamiento buscaba que se resolviera qué autoridad tenía competencia: la Corte Nacional de Justicia, presidida entonces por Iván Saquicela, que había aceptado la extradición; o el juez de familia de Daule, que había ordenado la prohibición de salida del país dentro del juicio de alimentos.

Lo llamativo es que para marzo de 2023 la conviviente ya había abandonado la demanda de pensiones. En el proceso N.° 0996920220054 consta que, entre julio y septiembre de 2022, el juez de familia intentó citar a Vokshi en su domicilio de Villa Club, en Daule. El citador recibió la información de que se había mudado. Sin embargo, Moreira Quiroz nunca informó al juzgado que el extranjero tenía una orden de captura con fines de extradición. Incluso, en su última providencia, el juez le solicitó que, en un plazo de 72 horas, entregue una dirección exacta, acompañada de un croquis o fotografía. No respondió.

En la Corte Nacional de Justicia, en el juicio por la extradición N° 1779920220018, el primer abogado de Vokshi, Juan Pablo Torres, invocó en la audiencia del 13 de febrero de 2023 el interés superior de las niñas como argumento para impedir la extradición.

Mientras el proceso de extradición seguía en curso y Vokshi mantenía una orden de captura, él y su conviviente activaron una cuarta demanda. Esta vez solicitaron a un juez de Yaguachi autorización para vender una propiedad de quince hectáreas ubicada en la parroquia Chanduy, provincia de Santa Elena, que constaba a nombre de su hija de diez años. El magistrado conoció y resolvió la petición en 20 días.

En la Corte Nacional de Justicia, la orden de extradición fue apelada. En ese trámite constó como abogado Francisco Rosero Utreras, quien se retiró de la defensa el 5 de julio de 2023. El patrocinio pasó entonces a Israel Moreno, del estudio jurídico Chimbo-Moreno, que actualmente defiende al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, otro de los antiguos clientes de Vintimilla y Rosero, procesado por lavado de activos, delincuencia organizada y con un expediente de extradición solicitado por Austria por un asesinato.

Finalmente, tras una serie de procesos activados en Quito, Daule, Yaguachi y Manglaralto, el 19 de septiembre de 2023 los jueces Javier de la Cadena, Luis Rivera Velasco y Rita Bravo Quijano aceptaron de forma unánime la apelación y dejaron sin efecto la extradición de Nezdet Vokshi. El Tribunal determinó que la pena por la cual se solicita la extradición está prescrita según la ley ecuatoriana, y según la aplicación del principio de favorabilidad.

Libre ejercicio: un estudio jurídico en el debate

Mario Godoy, José Cevallos salieron de Invictus en 2024 para prestar servicios en la función publica. Godoy es presidente de la Judicatura y Cevallos fue procurador de Petroecuador hasta noviembre de 2025. Dolores Vintimilla ha sido abogada de ‘Fito’, ‘Raquiña’, José Tamayo Arana, Maribel Barreno, Jezdimir Srdan y más.

Rol. Mario Godoy, Dolores Vintimilla, josé Cevallos y Francisco Utreras constituyeron Invictus en 2022. Godoy vendió sus acciones en 2024 a su mujer.

