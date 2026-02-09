Al patrimonio de Andrés Fantoni le fue bien desde que está en el CPCCS

Aunque salió a decir que no tiene nada de malo coincidir con Niels Olsen en una suite durante el partido de Lionel Messi, lo cierto es que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), tuvo por eso su cuarto de hora de fama durante el fin de semana. Y no hay que sorprenderse de que se haya viralizado su foto con Olsen: el presidente del CPCCS ha estado marcado en las últimas semanas -o quizá meses, o hasta años- por su absoluta entrega a los operativos del gobierno para colocar a gente de su entera confianza en los organismos de control, como ocurrió con Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura. En realidad, sin la ayuda incondicional de Fantoni durante estos últimos años, el gobierno no habría podido colocar a su gente en cargos como el del Consejo de la Judicatura o, incluso, al fiscal de bolsillo, Carlos Alarcón.

Pero estos últimos tres años de colaboración de Fantoni con el gobierno coinciden con una etapa de enorme progreso económico personal. EXPRESO tuvo acceso a las declaraciones patrimoniales del presidente del CPCCS y el avance de su economía resulta evidente. En realidad, estos documentos -disponibles en la Contraloría- muestran un crecimiento patrimonial acelerado y llamativo. En 2021, cuando apenas era asesor del Registro Civil de Guayaquil, Fantoni declaraba un patrimonio neto de poco más de 163 mil dólares; dos años después, ya como consejero y luego presidente del CPCCS, su patrimonio superó los 1,25 millones de dólares. Es decir, se multiplicó por algo más de seis.

Como se observa en el detalle que acompaña esta nota, el salto -más de un millón de dólares en un período muy corto- coincide con su ingreso y ascenso en el aparato estatal e incluye la aparición de bienes inmuebles por alrededor de 500 mil dólares, acciones por 250 mil dólares y cuantiosas cuentas por cobrar, además de una reducción de pasivos.

Ese súbito aumento del patrimonio podría explicarse por alguna herencia o donación, pero sus pagos de impuestos -visibles en la página del SRI- no ayudan a sostener esa posibilidad. Hasta 2021, los valores de su impuesto a la renta corresponden a ingresos medios, compatibles con los de un profesional o funcionario sin gran capacidad de acumulación. En 2022 pagó apenas 34,02 dólares de impuesto a la renta, lo que indica que los ingresos recibidos ese año fueron muy bajos. A partir de 2023, cuando ya es consejero y luego presidente del CPCCS, las cifras cambian: el impuesto a la renta sube, pero no a niveles que se expliquen por sí solos frente al crecimiento patrimonial.

Evolución del patrimonio de Fantoni. Expreso

Lo llamativo de la comparación entre el aumento de capital y su declaración tributaria no es solo cuánto ha pagado Andrés Fantoni en impuestos, sino el descalce entre lo que declara como patrimonio y lo que efectivamente paga al SRI en varios años clave. Del cruce entre declaraciones patrimoniales y tributarias se desprenden varios elementos claros. El primero es el salto patrimonial sin reflejo proporcional en impuestos. Entre 2021 y 2023, Fantoni incrementó su patrimonio neto en más de un millón de dólares, pero ese crecimiento no se refleja en un aumento equivalente del impuesto a la renta pagado. En los años previos, paga impuestos propios de ingresos medios. En 2023 y 2024, cuando ya declara un patrimonio millonario, el impuesto a la renta aumenta, pero no en una magnitud que explique la acumulación de activos -inmuebles, acciones y efectivo-. En conclusión, no hay una correspondencia directa entre capacidad patrimonial y carga tributaria declarada.

En los datos tributarios de Fantoni también llama la atención lo que ha pagado por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). El pago de este impuesto ha sido constante, incluso en años de renta baja, lo que indica transferencias al exterior, consumos internacionales o movimientos financieros fuera del país. Durante los tres años que ha estado en el CPCCS (ya sea como consejero o como presidente) pagó 8.742 dólares de ISD. Si se aplica la tasa legal del ISD en el 2023 (3,5 % vigente hasta abril del 2024 cuando subió al 5%), se puede estimar que el dinero que Andrés Fantoni habría transferido o utilizado en el exterior entre 2023 y 2025: alrededor de 249.800 dólares, lo que no es, precisamente, pelo cochino.

Fantoni pasó de rechazar a Mario Godoy a ser su mayor defensor

Cualquier conclusión a la que se llegue con estos datos debe considerar el contexto político en el que se ha movido Fantoni. Desde que ingresó al CPCCS ha tenido dos momentos completamente opuestos en relación con Godoy: en un inicio rechazó su designación y, posteriormente, impulsó su camino hacia la presidencia del Consejo de la Judicatura.

En 2024, en el CPCCS coexistían dos fuerzas: una del correísmo y otra liderada por Fantoni, que estuvo a punto de perder el control del organismo. En un primer momento, el ala correísta revirtió la designación inicial de Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura para reemplazarla por Mario Godoy. Entonces, Godoy era la carta del correísmo y Fantoni rechazó la forma en que había llegado a la Judicatura; incluso acudió a la Corte Constitucional para que se revisara una sentencia por supuesto incumplimiento, debido a que Augusto Verduga había regresado súbitamente de su licencia de paternidad para quitarle el relevo al consejero Gonzalo Albán.

Pero las fuerzas en el CPCCS cambiaron tras la destitución de la híper correísta Liga Azul. Con la llegada de nuevos consejeros se consolidó una nueva mayoría: Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, Johanna Verdezoto y David Rosero. Ya como presidente del CPCCS, y amparado en esa mayoría, Fantoni se convirtió en el mayor defensor de Godoy y hasta se hizo el loco con las impugnaciones presentadas en su contra antes de elegirlo. ¿Por qué habrá sido el cambio?

Evoluación del patrimonio de Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana

2021. Asesor - Registro Civil registra un patrimonio de: $ 163.639

2023. Consejero del Cpccs y registra un patrimonio de $ 963.759

2025. Presidente del Cpccs y registra un patrimonio de $ 1’250.781

