Fantoni explica foto con Niels Olsen en partido de Messi: "Quieren hacer una novela"

Una fotografía del presidente del CPCCS con el presidente de la Asamblea ha sido objeto de críticas en redes sociales

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, explica a Diario EXPRESO el contexto de la fotografía en la que aparece junto a Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, durante el denominado Partido de la Historia entre Barcelona S. C. y el Inter Miami del argentino Lionel Messi.

El denominado Partido de la Historia, disputado la noche del 7 de febrero de 2026 en Guayaquil, no solo fue viral por la presencia de la estrella del fútbol Lionel Messi en Ecuador, sino también por el encuentro de varias autoridades del Estado, entre ellas el presidente del CPCCS y el presidente de la Asamblea Nacional.

Según una fotografía difundida en redes sociales, Fantoni y Olsen coincidieron en una de las localidades del Estadio Monumental durante el partido entre Barcelona S. C. e Inter Miami. El encuentro generó críticas de usuarios que señalaron un supuesto vínculo entre el CPCCS y el oficialismo.

El campeón mundial Lionel Messi atrajo a miles de hinchas para su última 'función' en Ecuador. El partido terminó en empate 2-2 entre Inter Miami y Barcelona SC, en lo que se conoció como "El Partido de la Historia". 👉 https://t.co/BjO9nxLRda pic.twitter.com/gZeBfcefG6 — Diario Expreso (@Expresoec) February 8, 2026

Fantoni niega vínculo con Olsen: fue invitado al partido de Messi por una marca

En declaraciones a EXPRESO, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, negó que la fotografía difundida en redes sociales implique un vínculo entre él y el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. Además, recalcó que asistió al denominado Partido de la Historia por invitación de uno de los auspiciantes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen (i), y el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni (d), en el Partido de la Historia donde jugó Lionel Messi. CORTESIA

"¿Cómo van a creer que me he puesto de acuerdo con el señor Olsen? Esa es la suite presidencial a la que nos invitaron los auspiciantes del partido. No es una suite personal de nadie, es la suite del estadio", respondió Fantoni, y aclaró que no fue la única autoridad invitada.

RELACIONADAS Veedor expuso las irregularidades del concurso para fiscal en comisión de la Asamblea

Fantoni acotó que en la suite presidencial del estadio también estuvieron otras autoridades, como Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte (MIT). "No me estoy escondiendo. Es una invitación de una empresa privada. Yo no sé quién va a estar, no tengo ni idea", señaló y recordó que en diversos eventos públicos también se suele encontrar con diferentes autoridades de Estado.

"No tengo relación ni con el oficialismo ni con la oposición", aclara Fantoni.

Respecto a las críticas que generó en redes sociales la fotografía en la que aparece junto al oficialista Niels Olsen, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, aclaró que no mantiene vínculos políticos ni con el Gobierno del presidente Daniel Noboa ni con la oposición.

"Yo no tengo problemas con ningún bando. Me parece una locura. Es más, me encuentro con gente de otras bancadas y los saludo de manera protocolaria. La ñañería y la amistad son otra cosa. Ya es una locura que se quiera hacer una novela por una invitación a un lugar público", acotó Fantoni.

Fantoni, además, sospecha que los ataques surgen por los concursos que lidera el CPCCS, como la designación del nuevo fiscal general. "Me imagino. Ojalá no sea peor. Es un concurso sublime, complicado, difícil, complejo y riesgoso, no en el sentido administrativo, sino incluso en términos de vida", señaló.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!