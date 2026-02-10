Expreso
Damian Larco
Damian Larco es el presidente encargado del Consejo de la Judicatura.cortesía

Damián Larco, presidente encargado de la Judicatura, cursa la carrera de Leyes

Según su perfil de la página oficial de la Judicatura, el reemplazo de Mario Godoy es economista y está estudiando abogacía

Es economista y no abogado. El perfil oficial del nuevo presidente encargado de la Judicatura, Damián Larco, registra que actualmente está cursando la carrera de Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador en una universidad del país. 

Te invitamos a leer: Judicatura convoca sesión en la madrugada para designar reemplazo de Villacís

Esta novedad ha provocado críticas de juristas en redes sociales que consideran que la especialidad de Larco no es acorde a las funciones que está asumiendo. En una revisión en la página de registros de títulos universitarios, Larco registra un título de Economista con mención en Gestión Empresarial de la Escuala Politécnica del Litoral. También registra dos maestrías: una en Sistemas de Información Gerencial y otra en Fiscalidad Internacional.  

SENESCYT
El registro de títulos universitarios de Damián Larco.captura de pantalla

La designación de Larco se da en medio de una polémica que inició con el pedido de licencia del presidente Mario Godoy, quien afronta un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Al verificarse los requisitos de la suplente Alexandra Villacís, se habría encontrado impedimento para ejercer cargo público por una supuesta deuda tributaria. 

La vocal suplente lo desmintió al presentar un documento del Servicio de Rentas Internas que certifica que ella no tiene deudas con el fisco. No obstante, el pleno de la Judicatura, que sesionó pasada la medianoche del 10 de febrero del 2025, aceptó las sugerencias de los departamentos de Talento Humano y Jurídico para proceder con la designación de un reemplazo de Godoy para que asuma la Presidencia durante los días de su licencia. 

consejo de la judicatura

¿Quién es Damián Larco, el reemplazo temporal de Mario Godoy en la Judicatura?

Leer más

Larco: "Este es un Consejo de puertas abiertas" 

El nuevo presidente encargado de la Judicatura publicó en redes sociales un mensaje a los ciudadanos tras su designación. En una breve comunicación, Larco informó que Godoy goza de una licencia y tras el impedimento legal de Alexandra Villacís de asumir el cargo, es él quien asume por decisión del pleno la Presidencia temporal del Consejo. "Gracias a mis compañeros vocales por la confianza y la moción para asumir este cargo. Sepa la ciudadanía que este es un trabajo en conjunto y por ende estaremos pendientes de cada proceso, trámite, necesidad institucional y daremos continuidad a todo lo necesario, con orden, firmeza y compromiso".

Larco termina el corto mensaje diciendo que el pleno seguirá trabajando de manera coordinada y técnica. "Este Consejo es de puertas abiertas, estamos predispuestos a escuchar a todos, sin excepción. Trabajando en equipo podemos fortalecer a esta institución".

