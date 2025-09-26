Damián Larco deja la dirección del SRI de Ecuador

Damián Larco Guamán fue designado como Director General del SRI, en junio de este año.

El presidente Daniel Noboa designó el 25 de septiembre, a Alexandra Verónica Navarrete Ricaurte como nueva Directora General del Servicio de Rentas Internas (SRI), en reemplazo de Damián Alberto Larco Guamán, quien fue agradecido por sus servicios mediante Decreto Ejecutivo, firmado desde Latacunga.

La entidad recaudadora aún no ha anunciado de forma oficial el cambio de mando y el perfil profesional que tiene Alexandra Navarrete. Sin embargo, en el ámbito empresarial, se la vincula por haber sido parte de la directiva del grupo Noboa.

Larco, quien ahora se desempeña como vocal del Consejo de la Judicatura, estableció cambios de modernización tecnológica y digitalización de servicios tributarios. Durante su período, la recaudación tributaria mostró signos de recuperación tras los efectos de la pandemia, aunque enfrentó duras críticas por atrasos en la devolución del IVA, a grupos vulnerables como las personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Expectativas del sector empresarial

El sector privado observa con atención este relevo, especialmente considerando las propuestas que el gobierno ha venido analizando para fortalecer las finanzas públicas, como la revisión de exenciones tributarias que beneficia a las empresas.

El cambio en la cúpula de la principal entidad recaudadora del país se produce mientras Ecuador atraviesa el cuarto día de paro nacional convocado por la Conaie en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, y con el gobierno enfrentando presiones fiscales significativas.

El SRI, responsable de la recaudación tributaria que representa aproximadamente el 70% de los ingresos fiscales del Estado, enfrentará el desafío de mantener los niveles de recaudación en medio de las pérdidas económicas que ya generan las manifestaciones en el norte del país.

