Judicatura pidió sustituir a Villacís antes de avisarle que debía reemplazar a Godoy

El director de la Judicatura activó el trámite para sacar a Alexandra Villacís antes de avisarle que Godoy pidió licencia

Jorge Maruri Vecilla, director general del Consejo de la Judicatura, pidió al CPCCS que active el proceso de reemplazo de Alexandra Villacís.

El trámite para sustituir a Alexandra Villacís, vocal suplente de Mario Godoy en el Consejo de la Judicatura, comenzó tres horas antes de que a la suplente se le informara que debía reemplazar a Godoy.

A las 13:10 del 9 de febrero de 2026 ingresó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el oficio CJ-DG-2026-0197-OF del Consejo de la Judicatura.

En este documento, Jorge Maruri Vecilla, director general del Consejo de la Judicatura y funcionario de confianza de Mario Godoy, solicitó a Andrés Fantoni que active “el mecanismo de selección del vocal suplente de la fuente de la Corte Nacional de Justicia y se inicie el proceso correspondiente en el marco de sus competencias y atribuciones”.

Para ese momento, Alexandra Villacís aún no había sido informada de que debía reemplazar a Godoy. Fue recién a las 15:08 cuando el Consejo de la Judicatura le comunicó, mediante correo electrónico, que debía asumir en lugar de Godoy, quien había solicitado licencia sin sueldo del 10 al 13 de febrero y dos días de vacaciones del 14 al 15 de febrero.

La propia Villacís en un comunicado informó la hora en la que recibió el correo.

En ese correo, una funcionaria de Talento Humano de la Judicatura le detalló una serie de requisitos que debía presentar, entre ellos un certificado de no tener inhabilidades para ejercer un cargo público.

Sin embargo, antes de que Villacís pudiera responder e informar que su certificado de inhabilidades estaba en trámite, pues en el Ministerio de Trabajo aparecía registrada una inhabilidad por una deuda con el Servicio de Rentas Internas, pero el propio SRI certificó que no existía ninguna deuda pendiente. Es decir, se encontraba al día con sus obligaciones tributarias. Para entonces, el oficio de la Judicatura ya había sido remitido a Andrés Fantoni, presidente del CPCCS.

En su comunicación a Fantoni, Jorge Maruri indicó que Godoy solicitó la licencia sin sueldo mediante el memorando CJ-PRC-2026-0013-MC, fechado el 8 de febrero de 2026, desde las 21:00 de ese mismo día. Posteriormente, a través de un alcance al mismo memorando (CJ-PRC-2026-0014-MC), Godoy precisó que haría efectivos sus días libres desde el 9 de febrero.

El 9 de febrero pasado, la Dirección de Talento Humano, la Dirección General y la subsecretaria de Seguimiento, Control, Recursos y Sumarios del Servicio Público se activaron para elaborar sus informes, oficios y memorandos hasta concluir que Villacís tenía un impedimento para reemplazar a Godoy.

El trámite pasó al CPCCS

Andrés Fantoni es presidente del CPCCS Cortesía: CPCCS.

En el oficio de cuátro páginas enviado al CPCCS, la Judicatura no adjuntó ningún documento. Un detalle que fue observado por la consejera ciudadana Piedad Cuarán, quien cuestionó que el Pleno del CPCCS del 10 de febrero, cuando Fantoni convocó a la sesión para separar a Villacís, iniciar el trámite de reemplazo y solicitar la terna a Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia,

Durante la sesión, la consejera Cuarán cuestionó que el Pleno del CPCCS no haya solicitado un informe jurídico para valorar lo solicitado por el Consejo de la Judicatura, aunque dicho informe no es vinculante para las decisiones del Consejo.

Además, el CPCCS no permitió que se leyera el oficio enviado previamente por Villacís, en el que explicaba que no tenía ninguna inhabilidad, ya que no existía deuda alguna con el SRI.

Así fue como el Consejo de la Judicatura y el CPCCS apartaron a Villacís y pidieron al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que envíe una terna. Le dieron un plazo de 10 días. Sin embargo, en julio de 2025, el propio presidente Daniel Noboa demoró seis meses en enviar su terna al Consejo de la Judicatura e incluyó en ella a Ivonn Núñez, entonces ministra del Trabajo.

