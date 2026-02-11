Foro por la Democracia: "Solicitamos a la Asamblea que censure a Godoy"

Un grupo de expertos en Derecho y académicos también planteó el inicio de un debate para reformar el alcance de la Judicatura

La Comisión de Fiscalización tramita el proceso de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura Maro Godoy.

Un grupo de expertos en derecho y académicos pidió a la Asamblea Nacional que censure y destituya a Mario Godoy, actual presidente del Consejo de la Judicatura. En un pronunciamiento público, el Foro por la Democracia argumentó que “existe una clara responsabilidad política” de Godoy.

“La ciudadanía ha sido testigo de cómo el ex Director del Consejo de la Judicatura de la Provincia de Pichincha, Henry Gaibor, pretendió ejercer una injerencia indebida e ilegal, ante el juez anticorrupción Carlos Serrano, en un proceso penal por el delito de lavado de activos, con el objetivo claro de favorecer a un ciudadano condenado previamente por narcotráfico”, señala el Foro en un comunicado.

Desde este miércoles 11 de febrero de 2026 corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore el informe con su recomendación sobre el juicio político al titular de la Judicatura. En ese documento podrá sugerir al Pleno que se enjuicie políticamente a Godoy o que se archive el proceso.

En ese contexto, la mesa legislativa escuchó a los cinco asambleístas del correísmo que impulsan la censura, a sus testigos y a la defensa de Godoy. Uno de los comparecientes clave fue el juez anticorrupción Carlos Serrano.

Sobre este punto, el Foro por la Democracia planteó: “Si el presidente del Consejo de la Judicatura, supuestamente no intervino directa o indirectamente en tales presiones, corresponde que el órgano que dirige disipe cualquier duda y promueva el esclarecimiento: ¿quién presionó, por encargo de quién, con qué propósito, y qué medidas concretas se adoptaron para proteger al juez Serrano y la independencia judicial? Esto es algo que no ha sucedido”.

Un cuestionamiento al alcance de la Judicatura

En medio de la crisis interna del Consejo de la Judicatura, el grupo de expertos y académicos pidió que se ponga sobre la mesa un debate profundo para reformar ese organismo, especialmente en lo relacionado con su facultad disciplinaria.

“Permite a dicha institución influir en los fallos de jueces, juezas y tribunales del país y lo convierte en un apetecido objetivo político para lograr controlar la administración de justicia”, se lee en el pronunciamiento.

El juez anticorrupción, Carlos Serrano, habló de las presiones de Henry Gaibor y de cómo le retiraron la protección, tras sentenciar al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan. Foto: Matthew Herrera/ EXPRESO

¿Captura política de la justicia?

El grupo también se refirió a la designación de Damián Larco como presidente encargado de la Judicatura. Sobre este tema, señaló: “es una señal inequívoca de una clara descomposición institucional y de captura de la función judicial, producto del peligroso fortalecimiento de prácticas autoritarias. Se han tomado decisiones al margen de la legalidad y normalidad democrática, en virtud de un supuesto impedimento contra la vocal suplente Alexandra Villacís”.

